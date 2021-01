Acli, nuova edizione del corso gratuito per Colf e Badanti

(red.) Verranno riproposte nelle prossime settimane, dopo l’integrazione per Badanti in programma dal 27 gennaio, delle nuove edizioni del corso gratuito per Colf e Badanti, organizzato dalle Acli provinciali di Brescia grazie al sostegno dell’associazione nazionale datori di lavoro domestico “NC Nuova Collaborazione” e al supporto organizzativo di Promos Srl. Le edizioni precedenti del corso hanno colto l’interesse non solo delle lavoratrici ma anche dei datori di lavoro; le famiglie ospitanti dove le collaboratrici domestiche prestano spesso ormai da molti anni servizio in ausilio alla cura non solo della casa, ma anche al bene più prezioso; gli anziani, che grazie proprio alle badanti, possono continuare a vivere nel proprio focolare domestico preservandone lo stato psicofisico.

Grazie quindi ai fondi messi a disposizione proprio da NC Nuova Collaborazione è stato possibile realizzare questo percorso formativo di qualificazione delle competenze; realizzando un corso di 40 ore per la qualifica di Colf e 24 ore per la qualifica di Badante, rilasciando alle partecipanti un attestato valido per accedere all’esame di Certificazione riconosciuto a livello nazionale per l’iscrizione all’Albo Nazionale Unico di EBINCOLF (Ente bilaterale nazionale collaboratori domestici). Un altro ambito a cuore delle Acli per dare voce ad un mondo ancora troppo poco conosciuto, promuovendone i diritti di cittadinanza anche per questa categoria di lavoratrici e lavoratori, che, prima di tutto sono persone. Diritti che oggi devono essere pensati in modo allargato, inclusivo, nei confronti di donne e uomini di provenienze diverse, che contribuiscono allo sviluppo e all’economia del nostro Paese.

I partecipanti apprenderanno e sperimenteranno sul campo le norme e le pratiche per tenere in ordine e pulita una abitazione, con un occhio di riguardo alla scelta di prodotti efficaci ma a ridotto impatto ambientale, sia per quanto concerne le pulizie quotidiane sia quelle straordinarie. Si approfondiranno tematiche legate all’alimentazione, alla preparazione dei cibi e dei menù settimanali, per permettere ai partecipanti al corso di poter gestire in autonomia la preparazione dei pasti, unendo il gusto a uno stile di vita sano, che aiuti le persone assistite. Grazie al contributo di esperti nelle diverse materie, verranno anche affrontati i temi legali e contrattuali per aiutare le lavoratrici e i lavoratori a destreggiarsi nella selva dei contratti e dei loro diritti e doveri. I corsisti approfondiranno anche i temi della gestione dei farmaci, e dell’accudimento sia fisico che psicologico di pazienti fragili o con patologie, per permettere alla assistente familiare di lavorare serenamente e aiutare le persone che le vengono affidate.

La partecipazione al corso è gratuita. Il corso è indirizzato a coloro che stanno già praticando la professione o che l’abbiano praticata in passato, con contratto regolare, per approfondire l’argomento e per potersi iscrivere all’Albo. A completamento dei posti disponibili, potranno accedervi tutti coloro che intendono avvicinarsi a tale impiego, purché con un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

I corsi si tengono presso la sede delle Acli provinciali di Brescia (via Corsica 165, Brescia); se non sarà possibile svolgerli in presenza, verranno organizzate lezioni a distanza. Per informazioni e iscrizioni (limitate, a causa del distanziamento dovuto al Covid-19) si può contattare la Segreteria dell’associazione (in via Corsica 165, telefono 3421444446) ogni mattina, dalle 8.00 alle 12.00.