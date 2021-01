furbettidellamonnezza: nuova rubrica sulla pagina Fb Brescia che NON vorrei

(red.) I #furbettidellamonnezza sono un problema per tutti i comuni della provincia di Brescia. Questi individui, incuranti degli sforzi della collettività, lasciano immondizia in giro, non rispettano la raccolta differenziata e sono un costo per le amministrazioni locali, dato che sono i sindaci, con i soldi di tutti, che poi devono intervenire con spese straordinarie.

Per disincentivare questo metodo maleducato e diseducativo, la pagina Facebook Brescia che NON vorrei, che si occupa di segnalare episodi di degrado urbano, ha lanciato un nuovo servizio, che raccoglie video e fotografie su persone pizzicate a non rispettare le norme sui rifiuti.