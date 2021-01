Sabato 16 workshop creativo online per bambini con la Collezione Paolo VI

(red.) La Collezione Paolo VI – arte contemporanea (via Marconi, 15 – Concesio, Brescia) propone sabato 16 gennaio alle ore 16.00, come prima iniziativa dell’anno 2o21 uno e, in collaborazione con la Biblioteca di Concesio dedicato ai bambini da 5 anni in su. Il titolo è: “Museum Live For Kids Futur_Boooook, Opera d’arte o libro? Un po’ l’una, un po’ l’altro”.

Laboratorio online gratuito a numero chiuso (max 20 partecipanti) con prenotazione obbligatoria alla mail info@collezionepaolovi.it.

“Tra museo e biblioteca, scoprirai la grafica d’arte, dove il segno diventa disegno e gli artisti, ma anche gli illustratori, si divertono a comporre e ricomporre, soprattutto i suoni e i rumori, facendo un gran baccano!

Anche noi, tutti insieme, a partire dai libri che ti saranno presentati, giocheremo con lettere e font diverse e, alla fine… daremo voce ai nostri disegni, in una sinfonia collettiva. Per sabato 16 gennaio, ti aspettiamo online, munito di: Pennarello nero con punta grossa (anche sagomata) e foglio di carta bianco di qualsiasi dimensione”.

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet e sono riservati a 100 ospiti per le videoconferenze e 20 ospiti per i laboratori su prenotazione da effettuare via mail all’indirizzo info@collezionepaolovi.it

Le indicazioni tecniche per partecipare agli incontri saranno fornite nella mail di risposta alla prenotazione.