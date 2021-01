Servizio Civile in Confartigianato, spazio per tre giovani

(red.) Possibilità per tre giovani per una prima esperienza formativa in Confartigianato Imprese Brescia, grazie al bando per il servizio civile 2021. Anche quest’anno, infatti, ANCoS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato Imprese Brescia, aderisce al bando del servizio civile universale.

Il progetto è rivolto a tre giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e che avrà una durata di 12 mesi e si svolgerà per due di loro presso la sede ANCoS di Brescia ed uno presso quella di Orzinuovi (Bs). È previsto inoltre un rimborso spese mensile. Inseriti all’interno del progetto “Orientati all’assistenza: mappare il sistema di welfare territoriale per facilitarne l’accesso” si propone di dare risposte efficaci alle famiglie presenti sul territorio, soprattutto quelle costituite esclusivamente da anziani o che hanno al proprio interno uno o più anziani, spesso con fragilità psico-fisiche o economiche, che si rivolgono alle nostre sedi per presentare le proprie esigenze in termini di orientamento, informazione, consulenza sui servizi di assistenza, tutela e cura alla famiglia in ambito domiciliare e non. Le domande di partecipazione online dovranno essere presentate entro e non oltre l’8 febbraio 2021.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno possedere i requisiti, anagrafici e formali indicati nel bando e dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “domande online”. Gli uffici di Confartigianato Imprese Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento sui requisiti e sulle procedure di compilazione della domanda al numero 030/3745.283 oppure scrivendo alla email: ancos@confartigianato.bs.it