Orientamento: tre incontri di Fondazione AIB con Informagiovani

(red.) Fondazione AIB, in collaborazione con Informagiovani Brescia, il Calabrone Coop. Soc. Onlus e con la partecipazione di Cooperativa Tempo Libero, Confindustria Brescia, AmbienteParco, Mo.Ca. e Comune di Brescia, ha ideato tre importanti incontri finalizzati ad accompagnare gli insegnanti e i genitori nel loro compito educativo di supporto per la crescita dei ragazzi, per la loro formazione. E per i giovani, invece, sarà un momento di curiosità ed attenzione verso il proprio obiettivo di vita lavorativa.

Il primo incontro, tenutosi lo scorso 3 dicembre, era rivolto agli insegnanti ed aveva come tema l’orientamento degli studenti verso il loro futuro, supportandoli per guardarlo con speranza e serenità.

Il secondo incontro sarà invece dedicato ai genitori e si terrà mercoledì 9 dicembre alle ore 16.00. In questa occasione, si parlerà di come sostenere i figli nelle scelte della scuola superiore, ancora più ai tempi del Covid. Come accompagnarli e far emergere i loro talenti, come incoraggiarli a superare i dubbi e seguire senza timore i propri desideri. A questo incontro interverranno psicologi e psicoterapeuti, oltre ad esponenti delle istituzioni coinvolte.

Il terzo incontro – il 14 dicembre alle ore 15.00 – sarà invece rivolto ai ragazzi. Si tratterà di un interessantissimo susseguirsi di testimonianze di rappresentanti delle diverse professioni. Racconti di scelte e percorsi che potranno aiutare gli studenti a capire meglio quale lavoro vorrebbero fare nella loro vita e intraprendere il giusto percorso scolastico.

Interverranno un’imprenditrice, una manager, un informatico, un’imprenditrice impegnata nel sociale, un operatore meccanico, un’insegnante, una psicologa, un commercialista, un giornalista, un attore e regista. Un insieme, dunque, di tante professioni, tutte estremamente interessanti, tutte frutto di strade diverse. Ogni incontro ha una durata di un’ora e trenta minuti e si svolge in streaming.

Fondazione AIB, con questo nuovo calendario di appuntamenti, risponde ad un effettivo bisogno sentito sia dai ragazzi che dai loro genitori, ma anche dagli stessi insegnanti. Tutti chiamati a vivere scenari inediti e forti cambiamenti sociali e relazionali davanti ai quali è facile sentirsi impreparati.

Si tratta di un modello nuovo, che mira a scambiare informazioni e orientamenti pratici per vivere al meglio il rapporto educativo con i ragazzi, per cercare – in questo presente imbizzarrito – di supportarli al meglio nel loro divenire.