“Distanti ma informati”: iniziativa su Facebook per Aisla

(red.) Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, propone oggi 1 dicembre alle 17.30 “Distanti ma informati”, iniziativa in diretta Facebook (https://www.facebook.com/AISLA) che mette in contatto medici ed esperti con la persone con SLA con l’obiettivo di dare ai pazienti e alle loro famiglie consigli utili e pratici per gestire tutti gli aspetti della vita quotidiana in un periodo in cui, a causa della pandemia, l’assistenza domiciliare è stata ridotta in molto territori.

La puntata odierna, focalizzata sulla fisioterapia, vedrà la partecipazione Francesca Garofali, fisioterapista del Centro Clinico NeMO di Brescia che sarà collegata dalla palestra del Centro la cui realizzazione è stata possibile grazie alla donazione di Andrea Pirlo. La diretta è aperta a tutti e i partecipanti potranno rivolgere domande agli esperti attraverso i commenti. Di seguito tutte le informazioni. In allegato la locandina dell’iniziativa.