Bauli in Piazza, la protesta si trasforma in Promozione Sociale

(red.) Il 10 ottobre 2020 in piazza Duomo a Milano si è svolto Bauli In Piazza (BIP), un evento storico: i lavoratori, per la prima volta insieme ai rappresentanti delle imprese del mondo dello spettacolo e degli eventi, hanno manifestato per chiedere alle istituzioni di essere ascoltati.

1300 operatori e 500 bauli schierati per denunciare la grave crisi che sta attraversando tutta l’industria e una specifica categoria di professionisti: coloro senza i quali non esisterebbe nessuna forma di intrattenimento, celebrazione, traguardo. Con lo slogan “Un Unico Settore, Un Unico Futuro”, lavorando in rete con la realtà internazionale We Make Events, quel giorno è nato un movimento che in meno di due mesi sta cercando di rendere riconoscibile e codificabile un settore eterogeneo, composto da liberi professionisti, agenzie e società di tecnici, fonici, luciai, direttori artistici, facchini, promoter, autori, etc.

Da associazione culturale, oggi BIP diventa Associazione di Promozione Sociale, presenta il suo Manifesto – una dichiarazione pubblica in 10 punti che espone i principi e gli obiettivi del movimento – e pubblica il Codice Etico, una definizione esplicita delle responsabilità etiche e sociali di questa organizzazione e lo Statuto.

“Siamo orgogliosi di presentare il nuovo manifesto di “Bauli In Piazza – We Make Events Italia” – dichiara il comitato fondatore di BIP e prosegue: “è il frutto della nostra esperienza e visione, però è incompleto ed inutile senza il sostegno di coloro che si riconoscono in esso, di chi ha voglia sostenere la causa, la battaglia, sentirsi rappresentato, desideroso di confronto con tutte le componenti della cosiddetta “filiera” del mondo dello spettacolo“. Il comitato BIP annuncia inoltre l’apertura della campagna di tesseramento per sostenere le future attività: “Siamo fieri di presentare la campagna di tesseramento che avrà inizio oggi sulla pagine del sito www.bauliinpiazza.it, dove è possibile trovare lo statuto della nuova APS, il Codice Etico al quale aderire e il form di registrazione. La quota di iscrizione non é solo il modo di sostenere le attività dell’associazione, per le quali affiancheremo anche, di volta in volta, delle raccolte fondi “ad hoc”, ma soprattutto un riconoscimento della responsabilità degli iscritti, un gesto di autentica partecipazione, non occasionale, evidenza della propria volontà di ricostruire e riformare il nostro settore.”