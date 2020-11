Musica e Facebook: sul profilo di Brescia Buona il video di Piergiorgio Cinelli

(red.) Sabato 14 novembre, alle ore 11, sul profilo Facebook di Brescia Buona – rete che collega tra loro nove cooperative sociali attive in provincia di Brescia nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza solidale – sarà pubblicato in esclusiva “BBB”, video originale con una nuova canzone di Piergiorgio Cinelli, con il pianista Giovanni Colombo, scritta per presentare i Biscotti di Brescia Buona, un prodotto solidale che sarà messo in vendita dalla prossima settimana e il cui ricavato finanzierà percorsi di inclusione lavorativa per persone con fragilità.

