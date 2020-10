“Disegna il tuo peluche”: Ikea Brescia punta sulle idee dei bimbi

(red.) IKEA Italia celebra l’importanza del gioco e la creatività dei più piccoli con “Disegna il tuo peluche”, l’iniziativa che dà vita ai personaggi di SAGOSKATT, la collezione che nasce dalla creatività dei bambini che ogni anno vi partecipano.

Da giovedì 22 ottobre, infatti, è possibile scaricare il foglio da disegno e i moduli da www.ikea.it/family. I disegni realizzati dai bambini da 0 a 12 anni potranno poi essere consegnati presso il negozio IKEA di Brescia Roncadelle dal 2 al 6 novembre.

“IKEA dà spazio al gioco e alla creatività di tutti i bambini: con il progetto “Disegna il tuo peluche”, i piccoli artisti sono invitati a liberare la fantasia per realizzare i loro sogni e aiutare altri bambini” dichiara Alessandra Zelmira Vezzola, Market Manager di IKEA Brescia “Grazie all’iniziativa vogliamo essere ancora più vicini alla comunità di cui facciamo parte, sostenendo chi quotidianamente, sul territorio, si prende cura dei più piccoli”

L’anno scorso, nel corso della sesta edizione di “Disegna il tuo peluche”, IKEA ha ricevuto oltre 71.000 disegni dai bambini di tutto il mondo. Lamma, Caramella, Orso bruno, Uomo pianeta, Auto melanzana e Topo coccinella sono i personaggi creati dalla matita dei piccoli artisti e diventati oggi peluche.

Per la prima volta, tra i vincitori anche una bambina italiana: Christel, 7 anni, che ha disegnato il suo peluche LAMMA nel negozio IKEA di San Giovanni Teatino (CH). Per ogni peluche SAGOSKATT acquistato, IKEA Brescia devolverà l’intero ricavato a La Sorgente Cooperativa Onlus per il progetto Casa della Fraternità Croce Rossa di Salò