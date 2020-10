Dal 29 ottobre all’8 novembre a Brescia il Circo di Mosca

(red.) Dal 29 ottobre all’8 novembre arriva a Brescia, nel Parcheggio A del Brixia Forum (Via Caprera), il Circo di Mosca con il nuovo show “Gravity”: una sfida alle leggi di gravità, ma soprattutto un invito a concedersi due ore tra sogno e realtà per recuperare quella voglia di svago, emozione e divertimento di cui soprattutto oggi abbiamo grande necessità: “Stiamo attraverso un momento sicuramente difficile, siamo stati tutti messi duramente alla prova – racconta Larry Rossante, produttore dello show – ma proprio per questo sentiamo forte il bisogno di offrire emozioni forti, felicità e divertimento. Fa parte della natura del circo accettare le sfide e cercare di superare i limiti che incontriamo lungo il percorso: lo spettacolo in fondo è una metafora della situazione che stiamo vivendo e con un cast di talentuosi artisti vogliamo accettare la sfida del momento e condurre il pubblico (in sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti) in un mondo di stupore e meraviglia, nel solco della tradizione – conclude Rossante – ma con quella capacità di osare e di rinnovare lo spettacolo dal vivo che da sempre caratterizza il circo”. Il Circo monterà al Brixia Forum in una area inconsueta per il Circo in quanto la tradizionale area di Via San Polo non è disponibile da alcuni mesi a seguito dell’emergenza sanitaria.

“Gravity” ripercorre la storia del circo in un susseguirsi di esibizioni di alto livello accompagnati in questo viaggio da Mister David, il vulcanico imbonitore e filo conduttore dello spettacolo. La stampa lo definisce “l’Harry Houdini del circo”: nel suo DNA equilibrismo estremo, ma anche illusionismo ed escapologia. Davide Demasi in arte Mister David solca i palcoscenici di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza vertiginosa. Detentore del titolo di Campione Italiano di Street Magic e di diversi Guinness World Record, è noto al grande pubblico per le numerose partecipazioni a trasmissioni televisive italiane e non, quali “Italia’s Got Talent”, “Si può fare” (Rai 1), “Romania’s Got Talent”, “I Soliti Ignoti” (Rai Uno), etc.

Tra i protagonisti dello show i Saly Brothers, che con il loro numero di boleadoras sono stati i primi artisti di questa specialità ad essere invitati al Festival del Circo di Monte Carlo in oltre 40 anni della kermesse monegasca dove hanno riscosso grandi consensi grazie a un perfetto mix di ritmo, carisma e tecnica sopraffina. Adrenalina pura con i tiri di precisione su bersaglio umano del Duo Niuman che ha lasciato a bocca aperta i giudici di “Tu si que vales” con la loro performance con affilati pugnali e balestre acuminate. Grande attesa per l’uomo proiettile Onelio Cussadiè (formatosi in Russia e reduce da una tournée internazionale) che si fa sparare dalla bocca di un cannone compiendo un volo di 30 metri sopra le teste del pubblico: brivido, rischio e spettacolarità per una performance che non manca mai di stupire. Le leggi della gravità saranno messe in discussione del prodigio della giocoleria di Warren in grado di fare roteare un numero sempre crescente di palline. E dall’acrobata aerea Elena, elegante danzatrice ai tessuti protagonista di un momento di vera poesia. E ancora l’incanto fiabesco delle ombre cinesi, la comicità senza tempo del clown e l’esotismo dei giochi del Far West con lazos e fruste. Un caleidoscopio di emozioni ed atmosfere all’insegna del brivido e del divertimento. E non mancheranno le sorprese…

Biglietti, da 12 a 20 € a seconda degli ordini di posto, in vendita alla biglietteria del Circo o sul circuito liveticket.it. Debutto giovedì 29 ottobre ore 21.00. Venerdì ore 17.30 e 21.00; sabato ore 16.30 e 21.00; domenica ore 15.30 e 18.30. Lunedì e giovedì unico spettacolo ore 17.30. Martedì e mercoledì riposo. Informazioni www.circodimosca.it. Infoline 389/0478705. Lo spettacolo si tiene nel rispetto delle normative anti-covid.