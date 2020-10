Premio Vincenzo Torriani a Peter Sagan, Linus e Pier Augusto Stagi

(red.) Nel solco della tradizione la XXIII edizione del Premio internazionale Vincenzo Torriani – “Per chi ama il ciclismo e lo fa vivere”: la Giuria ha designato quest’anno un campione assoluto, Peter Sagan; un grande intrattenitore innamorato della bici, Linus; un giornalista “pane e ciclismo”, Pier Augusto Stagi. Lo speciale riconoscimento “Cuore d’Argento”, promosso dall’Associazione Emilio e Aldo De Martino, che premia ogni anno un innamorato del ciclismo, andrà a Dino Zandegù, protagonista degli anni Sessanta e ugola d’oro del ciclismo.

Il premio, voluto dai figli dell’indimenticabile patron del Giro d’Italia, sotto l’egida di Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport sarà conferito al Museo del Ciclismo del Ghisallo lunedì 26 ottobre a mezzogiorno ricordando Fiorenzo Magni, grande artefice del Museo, di cui ricorre il centenario della nascita.

Il prestigioso riconoscimento consiste in una statuetta in bronzo raffigurante un corridore stilizzato, realizzata dallo scultore Domenico Greco. La partecipazione, in forza delle disposizioni per la pandemia, sarà limitata ai soli invitati.

Condurrà l’evento Pier Bergonzi, vicedirettore della Gazzetta dello Sport.