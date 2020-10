“Brescia Buona Show”: sabato 17 Leonardo Manera al S. Barnaba

(red.) Si chiude con una serata speciale la prima edizione del Brescia Buona Festival. Sabato 17 ottobre, alle ore 18, all’auditorium S. Barnaba (piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli, Brescia), il comico Leonardo Manera sarà protagonista di “Brescia Buona Show”, uno spettacolo originale e brillante sviluppato appositamente per questa serata.

La performance sarà l’occasione per raccontare il progetto Brescia Buona, promosso da Fondazione ASM per la direzione organizzativa di Cieli Vibranti, una rete formata da nove cooperative sociali attive nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza solidali, che offrono opportunità di inserimento lavorativo a persone svantaggiate.

Per accedere gratuitamente allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili) telefonando al 3285897828 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12). Per ulteriori informazioni, info@bresciabuona.it