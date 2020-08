“Festival dei Sapori”, da martedì nel piazzale della locomotiva

(red.) Inizia martedì 1 settembre, nel piazzale della locomotiva del Castello di Brescia, la terza edizione del “Festival dei Sapori”, evento dedicato alla valorizzazione della cultura enogastronomica della nostra provincia nel segno di East Lombardy, il progetto di promozione di turismo e agricoltura sostenibili che il Comune di Brescia condivide con Bergamo, Cremona e Mantova.

L’appuntamento avverrà in versione ridotta per rispettate appieno le limitazioni previste dalla normativa di contenimento del contagio Covid-19. Per questo motivo l’accesso ai diversi momenti del Festiva sarà limitato ad un massimo di 25 persone per volta.

La rassegna del gusto si svilupperà tutti i giorni, fino a domenica 6 settembre, dalle 16.00 alle 23.30 con momenti distinti suddivisi in tre fasce.

Nella prima, dalle 16 alle 17.30 al costo di 10 euro e su prenotazione, si svilupperanno i laboratori didattici con degustazione, organizzati da Slow Food e dedicati alle famiglie. “Il gusto di mangiare insieme” tratterà in ordine “latte e formaggi”, “dall’ape al miele”, “dall’ulivo all’olio”, “dal grano al pane”, “dai cereali aibiscotti” e “dalla frutta la gelato”.

La seconda fascia, dalle 18 alle 20 al costo di 15 euro e su prenotazione, si presenta con il titolo “Un territorio, tanti sapori” e avrà come protagonisti i territori della Valle Camonica, della Franciacorta, del Montenetto, della Valtrompia e del Garda. Attori principali i Consorzi dei vini (Franciacorta, Montenetto, Lugana e Valtenesi, Valle Camonica) e produttori e ristoratori che attraverso il sapore ed il gusto guideranno gli ospiti in veri e propri viaggi alla scoperta enogastronomica della nostra provincia.

La terza fascia, dalle 21 alle 23.30 al costo di 10 euro sempre su prenotazione, offrirà il palcoscenico, nelle prime tre serate, agli appuntamenti di “Arte Food – incontri tra cibo e cultura” a cui faranno seguito, venerdì 4, “Ruralopoli – Birra e pizza con grano evolutivo” in collaborazione con Bistrot La Curtense, e sabato 5 “Oro colato. L’olio dei laghi bresciani” degustazione con il Consorzio oli DOP di Lombardia.

Domenica 6, chiusura della rassegna con la performance musicale di Nicola Veneziani, che proporrà, dalle 21, djset con ingresso gratuito previa prenotazione del tavolo presso Belvedere030.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a due Onlus che si adoperano da molti anni per il territorio bresciano: ANT (Associazione nazionale tumori) ed Elisoccorso BravoSierra.