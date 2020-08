Eventi a Brescia: cosa fare dal 27 al 31 agosto

(red.) Continua L’Eden d’estate, il grande cinema in Castello. Domenica 30 agosto ultimo appuntamento per i più piccoli con La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti; sabato visita guidata alla mostra GestoZero.Istantanee 2020, fino al 30 settembre è possibile usufruire dello speciale biglietto open.

La settimana prosegue con nuovi appuntamenti: continua fino al 20 settembre la mostra GestoZero. Istantanee 2020 al Museo Santa Giulia che raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia. Da non perdere, sabato 29 agosto, ore 11.00, la speciale visita guidata alla mostra, in un percorso coinvolgente alla scoperta delle oltre cento fotografie e opere d’arte visuale, in cui gli artisti offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro ideale gesto di cura (prenotazione obbligatoria al CUP).

Penultima settimana di buon cinema all’arena estiva L’Eden d’estate, prima della riapertura della sala in via Nino Bixio prevista per il 10 settembre, in compagnia dei grandi titoli della stagione come Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio; I Miserabili di Ladj Ly; Matthias & Maxime di Xavier Dolan, In viaggio verso un sogno di Tyler Nilson e Michael Schwartz e Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton.

Domenica 30 agosto ultimo appuntamento dedicato alle famiglie, con la proiezione di La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti. L’arena cinematografica prolunga la programmazione di una settimana: film fino al 6 settembre nella Fossa Viscontea in Castello.

Domenica 30 agosto, ore 13.00, continua con un nuovo appuntamento sui nostri canali social il format dedicato ad Alleanza Cultura. Protagonista del nuovo incontro il Professor Gianluca Del Barba della LABA – Libera Accademia di Belle Arti.

Fino al 30 settembre è possibile usufruire dello speciale biglietto open: torna quante volte lo desideri al Museo, dopo la prima volta gli altri ingressi li offriamo noi!

Ai primi 500 ingressi in regalo la borsa della Vittoria alata, simbolo della città ed espressione di “pura bellezza” nella trasposizione contemporanea realizzata dal prestigioso studio grafico Tassinari/Vetta. Scarica il coupon alla pagina Facebook di Fondazione Brescia Musei.

LE INIZIATIVE AI MUSEI

Mostra GESTO ZERO. ISTANTANEE 2020.

Museo di Santa Giulia

Fino al 20 settembre 2020

Ingresso gratuito

La mostra raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia.

Sabato 29 agosto, ore 11.00

SPECIALE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

La visita guidata indaga l’uomo e la sua identità di fronte alla morte e al rischio, che ci rende tutti uguali riportandoci a un grado zero. Gli artisti hanno sublimato le loro paure, emozioni, pensieri attraverso gesti concreti ed offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro personalissimo punto di vista, il loro ideale gesto di cura.

Le visite guidate alla mostra si terranno ogni sabato mattina alle ore 11.00

INFORMAZIONI

Costo: ingresso gratuito; 5 € cad. per contributo guida

Durata: circa 1 ora

L’appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00). La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

LASCIA UN SEGNO!

Attività gratuita allestita al piano mostra

In mostra gli artisti ci hanno raccontato le loro emozioni e pensieri e tu come ti sei sentito durante il lockdown? Raccontacelo, all’uscita della mostra troverai a disposizione delle cartoline che si riferiscono ad alcuni degli aspetti affrontati nell’esposizione: i confini di una casa, la tua testa, un punto da cui partire con un gesto. Puoi partire da qui per disegnare o scrivere qualcosa e poi appenderla per condividerla con gli altri e dare così il tuo contributo alle riflessioni suggerite dalla mostra. Le più significative verranno pubblicate sui nostri canali social.

INFORMAZIONI MODALITÀ DI ACCESSO PER VISITE GUIDATE E LABORATORI

A tutela della sicurezza dei partecipanti l’accesso è consentito a un numero massimo di 15 persone, fra adulti e bambini. La prenotazione è obbligatoria, esclusivamente per via telefonica o mail al CUP, con il ritiro del biglietto il giorno stesso dell’attività presso la biglietteria della sede museale dell’evento. In caso di numerose adesioni verrà attivato un secondo gruppo in orario da definire. Tutti i partecipanti devono indossare mascherine chirurgiche. Nella zona accoglienza e nel percorso museale sono a disposizione i dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

Domenica 30 agosto, ore 13.00

ALLEANZA CULTURA

Alleanza Cultura, l’innovativo patto pubblico e privato ideato da Fondazione Brescia Musei a sostegno della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cittadino e dei grandi eventi culturali dei prossimi anni. L’iniziativa è diventata anche un format, che prosegue sui nostri canali social, nel quale viene presentato l’originale modello di fundraising che sta diventando esempio di “best practice” a livello nazionale. Una quarantina di membri hanno aderito al progetto, tra istituzioni, enti e aziende, nell’ottica dell’identità territoriale e della partecipazione attiva. Protagonista del nuovo appuntamento, il Professor Gianluca Del Barba della LABA – Libera Accademia di Belle Arti.

ORARI ESTIVI DI APERTURA DEI MUSEI CIVICI

Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, mostra GestoZero. Instantanee 2020.

Dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 17.30

Sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle 18.00

Accesso preferibilmente su prenotazione:

Sul sito www.bresciamusei.com.

CUP tel. 030 2977833/34, santagiulia@bresciamusei.com e

Le visite saranno accompagnate da un addetto museale e seguiranno un itinerario specificamente predisposto.

L’EDEN D’ESTATE. Il cinema all’aperto in Castello!

I FILM DELLA SETTIMANA

> Giovedì 27 agosto

MATTHIAS & MAXIME

di Xavier Dolan. Con Xavier Dolan, Harris Dickinson, Anne Dorval. Drammatico. Canada. 2019. 119’

> Venerdì 28 agosto

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO

di Tyler Nilson, Michael Schwartz. Con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen. Avventura. USA. 2019. 97’

> Sabato 29 agosto

IL DIRITTO DI OPPORSI

di Destin Daniel Cretton. Con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx. Drammatico. USA. 2019. 136’

> Domenica 30 agosto

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

di Lorenzo Mattotti. Con Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi (voci). Animazione. Francia, Italia. 2019. 82’

INFORMAZIONI

L’Eden d’estate

Data: fino al 6 settembre 2020

Orario: 21.15 (agosto) e 21.00 (settembre)

Luogo: Fossa Viscontea del Castello di Brescia

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 8 biglietto famiglia (1 adulto e 1 bambino).

nuovoeden.it

WE LOVE CASTELLO

Belvedere 030 è pronto ad ospitare l’ultima settimana di eventi dell’agosto più caldo della città. Ritorna infatti We Love Castello, e lo fa con una programmazione speciale. Si comincia come da prassi il giovedì con il concerto de Il Re Tarantola, in collaborazione con l’associazione Festa della Musica. Venerdì spazio all’arte di strada con Enrico Tagliani con il suo “due quarti acoustic band”.

Sabato la serata sarà dedicata ai Beatles. Ovviamente quando si parla di Beatles a Brescia non possono mancare la voce e la Chitarra di Rolando Giambelli!

Si chiude, infine, domenica con Horizon, l’aperitivo al tramonto sulla terrazza più bella della città.