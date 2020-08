Palazzolo: il 5-6 settembre divertimento di fine estate

(red.) Sarà un weekend all’insegna dello sport, dello spettacolo e dello shopping, quello del prossimo 5 e 6 settembre 2020 a Palazzolo sull’Oglio, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Mym Group, AssComm San Fedele e Kayak Canoa Club Palazzolo. A far da cornice agli eventi di fine estate ci saranno il fiume, il parco fluviale “Gianpiero Metelli” e le Piazze Zamara e Roma.

Si inizierà il 5 settembre alle ore 21:00, presso il Parco fluviale “G.Metelli”, con IL SOGNO DI VOLARE, uno spettacolo di danza che vuole essere un’esperienza, un sogno.

Sospesa in cima ad una grande gonna di tessuto, una danzatrice fluttuerà nell’aria sulle note di una colonna sonora che trasporterà gli spettatori, attraverso tempi e generi musicali diversi, cercando si suscitare sensazioni e ricordi. I lembi di tessuto leggero si solleveranno poi uno dopo l’altro, svelando altri danzatori che daranno inizio a suggestive coreografie…

Lo spettacolo verrà riproposto anche domenica 6 settembre alle ore 21:00. Per assistere allo spettacolo sarà necessaria la prenotazione sul sito dedicato all’evento www.ilsognodivolare.it

Domenica 6 settembre a partire dalle ore 10 la Città di Palazzolo sull’Oglio, sarà invece protagonista della gara regionale di discesa sprint in canoa, organizzata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak- FICK. La gara si svolgerà nella parte centrale del fiume che attraversa il centro storico di Palazzolo sull’Oglio, con arrivo presso la sede del Kayak Canoa Club. Durante la manifestazione gli spettatori potranno vedere la competizione sportiva lungo il viale “Cesare Battisti” coordinati da steward e volontari, al fine di evitare assembramenti. Le premiazioni avverranno sulla terrazza verde del Kayak Canoa Club alle ore 16 circa. In caso di pioggia l’evento avrà luogo comunque.

Sempre domenica 6 settembre, per gli amanti dello shopping torna per la quarta edizione, AFFARI IN PIAZZA: dalle 10 alle 19 in Piazza Roma e Piazza Zamara, sarà possibile fare acquisti a prezzi particolarmente convenienti, grazie alle svendite dei commercianti palazzolesi. In concomitanza si svolgerà anche il mercatino degli hobbisti con le loro creazioni artigianali!