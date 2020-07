“Seconda stella a destra”: venerdì sera in Castello

(red.) Venerdì 31 luglio, al Castello di Brescia, nuovo appuntamento con “Seconda stella a destra”, il ciclo di serate astronomiche dell’estate organizzato dal Museo di Scienze Naturali. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Unione Astrofili Bresciani, è inserito in “Brescia d’estate – emozioni dal vivo”, il calendario di iniziative estive organizzato dal Comune di Brescia.

Oggetto della serata sarà l’osservazione della Luna, di Giove e di Saturno in congiunzione, a partire dalle 21.30.

Il ritrovo è fissato all’ingresso del Castello. Gruppi di 20 persone ogni 30 minuti, con un massimo di quattro turni, potranno ammirare il cielo con l’utilizzo di telescopi portatili che saranno posizionati in modo da garantire il rispetto delle norme anti contagio. I telescopi verranno disinfettati dopo ogni osservazione.

L’attività, che sarà annullata in caso di maltempo, è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito https://prenotazionimuseodiscienze.comune.brescia.it/ o telefonando al numero 375 6366836 oppure inviando mail a astrofilibresciani@gmail.com.