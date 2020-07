Il Molo Brescia riparte da Giovedì: la festa è Frio

(red.) Giovedì 23 luglio la festa è Frio, la festa che va in scena ogni giovedì al MOLO Brescia e anticipa il relax del weekend. Si balla già dalle 22 e 30. Venerdì 24 invece per Friday Format si balla con Tropea: la festa è stata creata da chi ha portato al successo Anda Tropicale, un party per clubber very Pigri e mette in scena solo belle vibrazioni musicali. S25 luglio il weekend di MOLO Brescia si chiude con un classico, 100% MOLO, ovvero gli artisti i dj simbolo di questo spazio, tra cui, alla voce, Brio e Toma.

Lo slogan scelto per l’estate 2020 è We Are Stronger, perché tornare a ballare con gli amici, dopo tanto tempo, a Brescia, in città dà emozione. Quella del 2020 non è un’estate come tutte le altre, ma gli appuntamenti per ballare in città, al fresco, non mancano.

Al MOLO Brescia ci si diverte con gli amici in sicurezza, seguendo strettamente le normative anti Covid-19 che tutti nel tempo abbiamo imparato a conoscere. Gli spazi del locale sono stati rimodulati, separando in modo ancora maggiore tra le diverse zone (dancefloor, tavoli, bar, ingresso, uscita, bagni, etc). Inoltre, da sempre uno dei punti di forza del MOLO è un’ampia zona verde all’aperto perfetta per chiacchierare con gli amici in tutta tranquillità.

Inoltre, per evitare file all’ingresso, oltre al consueto staff di PR, MOLO Brescia ha predisposto un servizio di botteghino presso il locale. Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 17:30 alle 19:30 è possibile infatti pre acquistare MOLO Fun Ticket, un biglietto salta fila pensato per perdere meno tempo all’ingresso… e ballare di più. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sulla pagina Instagram del MOLO – www.instagram.com/MOLO_brescia/ – nella sezione FAQ.