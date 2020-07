Estate d’Istanti: a Palazzolo non ci si annoia

(red.) Gli Assessorati alla Cultura e al Commercio e Sport del Comune di Palazzolo sull’Oglio, presentano ESTATE D’ISTANTI (Estate d’stanti_Pieghevole_DEFINITIVO_01), rassegna di eventi estivi che da luglio ad agosto, si svolgerà nella splendida cornice del parco di Villa Küpfer: teatro, musica e cinema all’aperto animeranno l’estate palazzolese.

L’organizzazione degli eventi è a cura della Compagnia Filodirame che si occuperà della direzione artistica della rassegna, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie in tema di coronavirus.

A collaborare con Filodirame ci saranno i Food trucker di Eatinero, grazie ai quali sarà possibile acquistare un cestino take away e degustare un buon pic-nic sull’erba, durante gli spettacoli: portando un telo da casa, sarà possibile stenderlo sull’erba nella piazzola che verrà assegnata, e fare un pic-nic. I Food truck, saranno presenti nel parcheggio davanti alla scuola media E.Fermi, pertanto TUTTI potranno acquistare i cestini take away!!!

Durante i mesi estivi inoltre, diversi artisti locali, che hanno risposto ALLA CHIAMATA ALLE ARTI di Filodirame, animeranno a sorpresa alcune zone residenziali di Palazzolo sull’Oglio con incursioni artistiche di teatro, musica e danza. L’arte rompe le barriere e arriva sotto il balcone di casa!

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito ma a numero chiuso, con obbligo di prenotazione e posti assegnati. Solo i congiunti potranno occupare la stessa piazzola.