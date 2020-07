Brescia d’estate, le iniziative del fine settimana in città

(red.) Brescia d’estate, emozioni dal vivo, il palinsesto di iniziative che animerà la città nel periodo estivo, propone per il prossimo fine settimana, un calendario intenso di occasioni, tutte organizzate nel rispetto delle norme in vigore.

Appuntamenti con la grande musica jazz, a partire dalle 21.30, nel cortile di Palazzo Broletto e, in caso di maltempo, nell’auditorium Santa Barnaba in Corso Magenta 44/a, grazie al Festival “Jazz on the road”.

Venerdì 10 luglio concerto del “Perfect trio”, composto da Roberto Gatto (batteria), uno dei musicisti più rappresentativi del jazz italiano, Alfonso Santimone (piano e Fender Rhodes) e Pierpaolo Ranieri (basso elettrico).

Sabato 11 luglio sul palco salirà Claudio Fasoli, in concerto con il “London Tube” trio, composto da Claudio Fasoli (sax tenore e soprano), da Michele Calgaro (chitarra elettrica) e da Gianni Bertoncini: (batteria ed electronics).

Domenica 12 luglio ultima data del festival con l’esibizione del duo formato da Gianluca Petrella (trombone, elettronica) e Pasquale Mirra (vibrafono e percussioni, elettronica).

L’ingresso ai concerti è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria e sarà garantita fino a 15 minuti prima dell’inizio dei concerti poi sarà cancellata. Informazioni e prenotazioni sul sito http://www.jazzontheroad.net/

Sabato 11 e domenica 12, nel Castello di Brescia, alle 18.30, 18.55, 19.20 , 19.45 e 20.10 (con un massimo di 12 spettatori per turno), nell’ambito della programmazione di “Barfly – Teatro 19”, il gruppo laboratorio teatrale permanente di Teatro19” proporrà “Viaggio nel bosco delle ombre”, esperienza itinerante nel bosco e nel castello per piccoli gruppi di persone che verranno condotte alla ricerca delle ombre e delle luci. Informazioni sul sito www.teatro19.com, Per la prenotazione (obbligatoria) contattare info@teatro19, oppure 335 8007161

Domenica 12, al museo di scienze naturali di via Ozanam 4, con “W le piante” prende avvio “Fuori di … natura, domenica per le famiglie” serie di incontri a carattere scientifico organizzati per gruppi familiari. Attività gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito https://prenotazionimuseodiscienze.comune.brescia.it/, oppure telefonando al numero 340 7026580 o scrivendo mail all’indirizzo eduambientale@cauto.it. Il ritrovo è fissato al parco Lussignoli. Primo turno dalle 9 alle 10.30, secondo turno dalle 11 alle 12.30.

Tanti gli appuntamenti con il cinema all’aperto

In Castello, prosegue la rassegna “L’Eden d’estate”.

Venerdì 10 luglio è in programma l’evento speciale “Cinema e museo in castello”, per scoprire in modo insolito la collezione del Museo delle Armi Luigi Marzoli. Alle 20 la visita intitolata “Jojo Rabbit, pedagogie deviate: i bambini e le armi sotto il regime nazista” condotta dal conservatore del Museo che introdurrà i partecipanti ad un discorso sull’educazione alle armi dei bambini sotto nazismo e fascismo, mostrando le armi utilizzate nel film. Alle 21.30, nella fossa visconte, la proiezione del film “Jojo Rabbit” di Taika Waititi.

Sabato 11 luglio, alle 21.30, è in calendario “18 regali” di Francesco Amato, domenica 12 verrà proiettato “Downton abbey” di Michael Engler. Informazioni sul sito www.nuovoeden.it

Il ciclo “L’arena del Centro” organizzata nel cortile della scuola elementare G. Calini, in via Bixio, il grande schermo open-air propone venerdì 10 luglio “Il diritto di opporsi” Destin Daniel Cretton . Sabato 11 e domenica 12 luglio verrà proiettato “L’ufficiale e la spia” di Regia di Roman Polanski. Inizio proiezione alle 21.30. Informazioni sul sito www.cipiesse-bs.it/arena-del-centro-brescia e ai numeri 0302791881 –3348012225.

A “MoCa sotto le stelle proposto da Il Regno del Cinema”, nel cortile di MoCa, in via Moretto 78, venerdì 10 luglio verrà proposto “Fabrizio De André & PFM: il concerto ritrovato” documentario diretto da Walter Veltroni. Sabato 11 luglio è in programma “Jojo Rabbit” di Taika Waititi. Domenica 12 luglio si proietterà “Hammamet” di Gianni Amelio. Inizio dello spettacolo alle 21.30.

In caso di pioggia la proiezione si terrà al cinema Sociale. La biglietteria aprirà alle 21. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ilregnodelcinema.com