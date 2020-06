Concorso “Tutti In Casa!”: i disegni dei bambini ai tempi del lockdown

(red.) PInAC, Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi, è la casa dei disegni dei bambini di tutto il mondo. Raccoglie e custodisce opere di artisti in erba provenienti da ben 79 Paesi e, dalla sua fondazione negli anni ’50, ha dato vita e un ricco patrimonio di immagini divenuto testimonianza dei tempi.

Tutta la sua attività, volta a promuovere l’avvicinamento all’arte e alla valorizzazione dell’espressività infantile, non si è fermata con la chiusura imposta dall’epidemia di coronavirus, ma è proseguita con nuove modalità che hanno trovato il sostegno della Fondazione ASM.

Con il patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, PInAC ha ideato TUTTI IN CASA!, il concorso nato con lo scopo di raccogliere i disegni realizzati nel periodo di isolamento appena trascorso e di creare un fondo di documenti legati all’emergenza sanitaria narrata dai più piccoli.

Per rimanere in contatto con il pubblico, ha inoltre sviluppato il progetto GUARDA CON ME affidando ai propri canali social, Youtube , Facebook, e, sul sito, al PInAC Virtual Tour, il racconto dell’archivio attraverso la voce di artisti e collaboratori.

Infine, con l’allentamento delle misure restrittive, da sabato 6 giugno, PInAC per te permetterà di riaprire ai visitatori la mostra Nel cuore dei Diritti, inaugurata a Settembre scorso, per apprezzare dal vivo e in sicurezza i disegni realizzati dalle bambine e dai bambini del mondo per i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.