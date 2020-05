Meglio Bio in piazza, sabato riprende il mercato contadino

(red.) Dopo due e mesi e mezzo di chiusura, a causa delle limitazioni previste per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19, il mercato MEGLIO BIO riaprirà al completo sabato 30 maggio, come sempre dalle 8 alle 12:30.

Temporaneamente ripartiamo dal parcheggio di via Morelli (di fronte all’area del circo/luna park) in attesa di ritornare appena possibile alla Cascina Maggia, la nostra sede abituale, che rimane tuttora indisponibile (in questo periodo in Cascina si stanno ospitando pazienti Covid dimessi che hanno bisogno di un periodo di transizione prima di ritornare alle loro abitazioni).

I mercati del biologico MEGLIO BIO, promossi dall’associazione La Buona Terra, hanno la caratteristica di offrire esclusivamente prodotti alimentari biologici certificati, il più possibile a “km zero” e a filiera corta.

Il mercato agricolo settimanale del sabato mattina è, fin dal 2009, un fondamentale riferimento per la spesa biologica della città e dell’hinterland.

Il mercato, attualmente, vede la partecipazione di 12-15 produttori e trasformatori agricoli biologici, al 90 % provenienti dalla provincia di Brescia.

Tra i banchi si può acquistare dalla frutta e verdura al pane e ai prodotti da forno, dai salumi ai formaggi delle valli bresciane, vini e olio di oliva gardesani, farine e conserve di verdura, marmellate e miele, succhi di frutta e dolci, uova a altro ancora.

Purtroppo, da metà marzo, la chiusura dei mercati scoperti, anche alimentari, malgrado alla Cascina Maggia avessimo da subito iniziato a mettere in atto le precauzioni necessaria (ingresso scaglionato, distanze interpersonali, guanti e mascherina, ecc), ha mandato in difficoltà le aziende partecipanti, perlopiù piccoli produttori che nei mercati hanno un fondamentale sbocco commerciale. Rimboccandosi le macchine e lavorando di più ricavando meno, i produttori hanno tamponato la falla con le consegne a domicilio e, in alcuni casi, con la vendita online.

Al lockdown è sopraggiunta l’indisponibilità all’utilizzo della Cascina Maggia e la necessità di trovare una sede temporanea alternativa non troppo distante.

Non vediamo l’ora di ricominciare con il mercato che, anche indossando guanti e mascherine, consente un relazione più diretta con il cliente, in molti casi ormai fidelizzato da anni, necessaria per mantenere quel rapporto produttore-consumatore a cui noi teniamo particolarmente.