Travagliato in festa nel periodo natalizio

(red.) La città di Travagliato si rivela protagonista, nell’attesa del Natale il 7 e 8 dicembre, di numerosi momenti unici per riscoprire il valore del Natale. Si parte il fine settimana dell’Immacolata, con l’esposizione in piazza delle realizzazioni e dei prodotti di commercianti, hobbisti ed associazioni di volontariato locali, tra luci e decorazioni natalizie, l’atmosfera calorosa e di festa continua, con musica live insieme a Radio Bruno Brescia e l’animazione, tra laboratori e giochi per grandi e piccini, in un’ambientazione da favola: nella due giorni sarà infatti possibile incontrare Babbo Natale e i suoi affiatati elfi collaboratori, consegnando la propria letterina custode di sogni e buoni propositi. Attenzione a riconoscere quello vero però, di Babbi Natale se ne vedranno davvero tanti.. dalle ore 15 di domenica infatti, con ritrovo dalle ore 14, la città di Travagliato ospiterà la Corsa dei Babbi Natale, promossa dall’associazione AV Sporting Team, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, AICS Associazione Italiana Cultura e Sport, Centro Sportivo Italiano e Brescia Running, aperta a tutta la famiglia e a gruppi di amici, per colorare di rosso le vie del centro. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione La ZEBRA Onlus e destinato al Sevizio di Radiologia Pedriatrica dell’Ospedale dei bambini. La quota di partecipazione è pari a 2 € con l’accesso all’area ristoro, € 5 con l’aggiunta del cappellino natalizio per completare l’outfit della corsa.

Per informazioni e iscrizioni, comunicando il numero di partecipanti e il nome del gruppo, anche tramite whatsapp, è disponibile il numero 338.6823953. L’incanto non è finito: in entrambe le giornate sarà possibile incontrare i protagonisti di Frozen, per un caldo abbraccio con Olaf, Anna ed Elsa, circondati da scivoli gonfiabili e casette del Natale, cascate di coriandoli colorati e altre sorprese, in un’occasione quindi davvero speciale per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale, aspettando il nuovo anno. “Anche quest’anno abbiamo cercato di ricreare l’atmosfera magica del Natale per grandi e piccini, proponendo due giorni ancora più ricchi di espositori, animazioni e intrattenimenti – sottolinea il Vice Sindaco Simona Tironi – per far trascorrere momenti felici e all’insegna della condivisione anche a chi durante l’anno incontra giornate difficili o purtroppo si scontra con la solitudine”.

Una due giorni quindi dedicata all’incontro e alla tradizione, ricordando in chiusura dell’Avvento, presso la Chiesa di Santa Maria dei Campi, lunedì 23 dicembre alle 20:30, l’invito a tutta la cittadinanza a Nèdal a Santa Maria: racconti, poesie e canzoni dialettali promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Mosaico ed il Gruppo Alpini, per riscoprire le nostre tradizioni.