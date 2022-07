Metro Brescia-Tormini, un sogno da un miliardo di euro

Brescia. Si parla ancora di “prefattibilità della metro Brescia – Roè Volciano”, ma se ne parla. Un progetto che è approdato mercoledì sul tavolo della sede della Comunità montana della Valsabbia, un sogno che i sindaci del bresciano non vogliono abbandonare.

All’incontro hanno preso parte alcuni primi cittadini dell’est bresciano, il presidente della Comunità montana Valsabbia Giovanmaria Flocchini e dell’Alto Garda Davide Pace, il vicepresidente della Provincia Guido Galperti, Agenzia del Tpl, Giulio Maternini e altri docenti dell’Università Statale per discutere dello studio di prefattibilità dell’infrastruttura.

L’incarico ufficiale non è ancora stato formalizzato, ma dovrebbe esserlo a breve così da avere, entro un anno, lo studio dettagliato sui costi, tempi e tracciato dell’opera. Costo del progetto: 161mila euro, risorse già reperite dai comuni interessati dal tracciato, finalizzato ad essere il più dettagliato possibile e non contemplerà solo l’opzione metropolitana leggera ma anche alternative di trasporto possibili su gomma e su ferro. LA scelta spetterà ai sindaci, la realizzazione alla politica.

Un sogno in grande quello dell’allungamento della metropolitana leggera, come consistenti saranno le risorse da reperire per la sua realizzazione: si parla di un miliardo di euro, pari a 50 milioni al chilometro.