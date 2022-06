Via dello Stadio, ai nastri di partenza il restyling del parcheggio

Brescia. Ai nastri di partenza i lavori di riqualificazione del parcheggio situato tra via Triumplina e via dello Stadio a Brescia e che consentiranno la realizzazione di 500 posti auto, una nuova illuminazione.

L’area interessata dai lavori è di circa 15 mila mq ed era già stata adibita a parcheggio nel 2019 sulla base di una prima sistemazione provvisoria. Ora l’intera superficie sarà interessata da una vera e propria riqualificazione, con un investimento di circa 900mila euro, il cui progetto prevede la riorganizzazione della viabilità interna e degli spazi di sosta con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’area e l’utilizzo, la gestione e la capacità del parcheggio. L’area sarà completata con la piantumazione di 186 alberi nuovi.

Alla conclusione dei lavori il parcheggio sarà fruibile non solo in occasione delle partite del Brescia Calcio, ma darà una risposta stabile alla domanda di sosta della zona.

Il termine dei lavori è fissato per il 30 agosto e quindi il parcheggio sarà fruibile sin dall’inizio del prossimo campionato di calcio.

La piantumazione sarà realizzata nei mesi autunnali, così da godere di condizioni climatiche e meteorologiche favorevoli per l’attecchimento delle 186 nuove piante.

L’accesso al parcheggio sarà a pagamento in occasione delle partite del Brescia Calcio e in caso di eventi di particolare richiamo, mentre resterà ad accesso libero e gratuito nelle restanti giornate.​​

Il progetto prevede la riqualificazione della pavimentazione dell’area: se infatti attualmente il parcheggio è completamente sterrato, i lavori porteranno alla realizzazione di corsie interne in asfalto, con stalli di sosta in ghiaietto per permettere un corretto drenaggio dell’acqua. Una ottimizzazione degli spazi che permetterà peraltro di passare dagli attuali 450 posti auto ai 498 previsti per la fine dei lavori.

Particolare attenzione verrà prestata ai percorsi pedonali, che saranno resi ben visibili su ogni stecca di parcheggio attraverso la realizzazione di percorsi dedicati.

Verranno inoltre potenziate le connessioni pedonali affinché il parcheggio sia

accessibile non solo da via Stadio (ove verrà realizzato un nuovo cancello pedonale così da evitare la promiscuità con i transiti veicolari), ma anche da via Triumplina al fine di rendere comodo e sicuro il parcheggio anche a beneficio delle attività poste sulla controstrada ovest della via.

Il parcheggio sarà illuminato grazie all’installazione di 46 nuovi pali d’illuminazione, posizionati sull’intera area in modo strategico. Saranno inoltre assicurate le predisposizioni per la installazione di colonnine di ricarica elettrica.

Ai 34 alberi ora esistenti, ne verranno aggiunti ulteriori 186 per un totale di 220 piante, che permetteranno di armonizzare l’area del parcheggio con la zona verde circostante che si estende lungo le colline della valle di Mompiano. In particolare, 105 piante verranno posizionate lungo l’argine di confine con via Triumplina in modo da formare una fitta siepe che renderà il parcheggio armonioso e protetto visivamente. Tutti i nuovi alberi saranno alimentati da un nuovo impianto di irrigazione.