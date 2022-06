Brescia. Prendono il via questo lunedì i lavori per la messa in sicurezza idraulica del torrente Garzetta di Costalunga, predisposto dal Settore Trasformazione Urbana del Comune di Brescia.

Il progetto metterà in sicurezza una porzione del territorio comunale soggetto alle esondazioni del torrente Garzetta, ai piedi del monte Maddalena, realizzando un’area capace di contenere le acque in occasione di eventi meteorici eccezionali.

Quali saranno gli interventi? Saranno realizzate opere in grado di regolare i flussi d’acqua in ingresso e in uscita dagli invasi e saranno costruiti alcuni argini perimetrali.

Il torrente Garzetta verrà deviato in corrispondenza del punto in cui i suoi due rami si uniscono, immediatamente a valle del ponte di via della Garzetta, costruendo un breve tratto di canale in pendenza verso l’area destinata al contenimento delle piene. L’attuale corso del torrente Garzetta, compreso tra il punto di deviazione e le opere di scarico previste per il contenimento delle piene (laminazione), rimarrà attivo, pur perdendo la propria funzione idraulica, per poter conservare memoria del tracciato storico del corso d’acqua. Quando si presenteranno condizioni di magra, il fosso sarà alimentato dalle acque del torrente Garzetta, con priorità di deflusso.

Le piene del torrente e il trasporto solido confluiranno nell’area di contenimento (laminazione) da nordest. Una prima parte dell’area a nord, delimitata da un argine trasversale di altezza limitata (che potrà tracimare verso la zona di contenimento sottostante), sarà destinata all’accumulo del trasporto solido e al deflusso verso il tronco vallivo del torrente Garzetta.

Sarà necessario rifare il ponte in via della Garzetta in corrispondenza della confluenza dei due rami del torrente e della deviazione. Saranno realizzate inoltre altre opere strutturali in corrispondenza dei manufatti di regolazione del deflusso, a difesa della sponda sinistra del ramo nord e lungo la pista ciclabile di via della Garzetta, sul lato del fosso.

La regolazione delle portate in uscita dai bacini avverrà mediante paratoie meccaniche che richiedono poca manutenzione. Per poter effettuare quest’ultima i bacini saranno accessibili: la vasca di sghiaiamento e l’alveo dismesso si potranno raggiungere tramite una rampa da via della Garzetta mentre si potrà accedere al bacino principale dall’argine vicino a via val di Fassa. Anche il bacino secondario sarà accessibile da via Val di Fassa e tutte le rampe saranno chiuse da cancelli o sbarre.

Il progetto, i cui lavori dureranno un anno è mezzo, e che ha ricevuto un contributo regionale di 2.140.000 euro, è inserito in un contesto paesaggistico pedecollinare. Sarà realizzato un nuovo percorso ciclabile lungo via della Garzetta, che completerà i tratti già presenti in via Dabbeni e in via Branze.

La pista ciclabile che attualmente si trova fra via della Garzetta e via val di Fassa sarà invece spostata sul nuovo argine. Lungo via della Garzetta la pista sarà separata dalla carreggiata con un guardrail. Sul lato del torrente e in corrispondenza degli attraversamenti delle opere idrauliche saranno costruiti dei parapetti. Le finiture saranno caratterizzate da un elevato grado di compatibilità ambientale e paesaggistica, privilegiando l’utilizzo di materiali naturali come calcestre, legno e acciaio Corten.

Saranno inoltre effettuati interventi sulla vegetazione che ha colonizzato le aree dove è cessata l’attività agricola, diradando alberi e arbusti. Rispetto i limiti di legge previsti per garantire la sicurezza idraulica, lungo i rilievi degli argini saranno collocati nuovi filari che marcheranno le linee del paesaggio. Nella parte sud verranno utilizzate piante della famiglia delle Salicacee, che richiamano la presenza dell’acqua, mentre lungo la pista ciclo-pedonale e a fianco del nuovo argine verranno utilizzati il Carpino (nero e bianco)e il Gelso, già presente lungo via Val di Fassa. Gli argini saranno seminati a prato fiorito mentre il bacino principale sarà un prato stabile. Il bacino secondario, invece, potrà essere coltivato, compatibilmente con la funzione idraulica dell’area.

Per l’intera durata del cantiere l’area sarà inaccessibile e saranno modificate la viabilità e la sosta in via Riccobelli, in via Val di Fassa e in via della Garzetta. Il collegamento ciclopedonale da via della Garzetta e via Val di Fassa attraverso le aree interessate dall’intervento sarà temporaneamente sostituito da un percorso alternativo attraverso via Schivardi. La deviazione verrà indicata da appositi cartelli collocati lungo il percorso.