Brescia, un nuovo volto per via Lamarmora

Brescia. Nuovo volto per via Lamarmora: il progetto di riqualificazione della trafficata arteria stradale cittadina punta alla sicurezza e alla mobilità green, con la realizzazione di piste ciclabili a fianco delle carreggiate esistenti.

Un restyling che incontra il favore del Consiglio di quartiere e dei cittadini, da sempre preoccupati per la sicurezza della zona, teatro di numerosi incidenti, anche di grave entità.

Cosa prevedono gli interventi che muteranno l’aspetto di Brescia Due? I lavori, finanziati dal Pnrr per un costo complessivo di 1.150.000 euro, di cui 682.757 euro per via Lamarmora ed i restanti per un intervento in via Zadei, prevedono l’esecuzione di piste ciclabili unidirezionali, separate dal traffico veicolare, sui due lati della carreggiata di via Lamarmora. La strada subirà quindi restringimenti, verranno eliminati alcuni stalli per le auto, installate rastrelliere per le biciclette e migliorate le fermate degli autobus.

Un intervento corposo finalizzato soprattutto alla sicurezza dell’area: 210 i giorni necessari per la realizzazione del progetto, il cui bando di gara verrà emesso alla fine di giugno.