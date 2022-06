Trenzano, rotatoria sulla Sp20: più sicurezza per gli utenti della strada

Trenzano. Protocollo d’intesa fra la Provincia di Brescia ed il Comune di Trenzano per la realizzazione di rotatoria sulla SP 20

“Maclodio – Trenzano – Rudiano», incrocio con Via Nazario Sauro.

Fra le iniziative individuate vi è la riorganizzazione dell’intersezione a raso insistente tra la SP 20 “Maclodio Rudiano» (km 1+860) e via Nazario Sauro nel territorio di Trenzano, mediante la realizzazione di una rotatoria, finalizzata al miglioramento del livello di sicurezza e alla riqualificazione dell’area ai fini urbanistici (fruibilità ai residenti, pedoni e ciclisti) come porta di ingresso al centro abitato del paese bassaiolo.

L’Amministrazione Provinciale di Brescia procede alla mitigazione ed eliminazione di tutte le situazioni di criticità e di pericolosità esistenti sulla rete viaria, mediante le realizzazioni di interventi puntuali sulla rete stradale. L’obiettivo è quello di ottenere un tangibile miglioramento della sicurezza dei trasporti e della

mobilità, realizzando opere di riqualificazione, di integrazione e

di sviluppo delle infrastrutture.

L’ammontare dell’intervento è di 450mila euro, di cui 250mila messi a disposizione da Regione Lombardia, 100mila dalla Provincia di Brescia ed altrettanti dal Comune. L’appalto verrà indetto entro il 2022.