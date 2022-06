Desenzano, il “no” alla Tav solleva polemiche

Non hanno mancato di sollevare immediate reazioni le dichiarazioni del soprintendete Luca Rinaldi che ha bocciato nettamente l’ipotesi di una stazione intermedia della Tav, la linea ad alta velocità ferroviaria, a San Martino della Battaglia, e ha annunciato la netta opposizione dell’ente da lui diretto ad eventuali nuove strutture ricettive, a meno che non siano realizzate in edifici già preesistenti.