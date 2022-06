Garda, “no” della Soprintendenza alla stazione Tav a San Martino

Desenzano. La stazione Tav a San Martino non s’ha da fare. Il freno a mano lo tira Luca Rinaldi, Soprintendente alle belle arti e al paesaggio, sui cantieri dell’alta velocità ferroviaria a Desenzano (Brescia) che non ritiene indispensabile lo scalo desenzanese, così come blocca l’ipotesi di nuovi alberghi e strutture ricettive sul Garda.

Il soprintendente boccia l’idea di nuovo consumo del suolo nell’entroterra e lo afferma, attraverso le pagine del Bresciaoggi, anche in riferimento agli importanti rinvenimenti archeologici nel corso degli scavi per la nuova linea ferroviaria: scoperte a Desenzano, infatti, due ville romane databili tra I secolo a. C. e IV secolo d.C., in località Montelungo, ma anche un tempio romano a Montonale e a San Lorenzo i resti di un villaggio di capanne. Ricchissimo poi l’apparato di suppellettili e gioielli rinvenuti nel cantiere, tra cui fibule, ornamenti, ceramiche e monete che, una volta analizzati e datati verranno esposti nel museo Rambotti di Desenzano.

E se la Soprintendenza ritiene la Tav un’infrastruttura oramai necessaria, tuttavia rimarca il secco “no” alla stazione intermedia, così come sottolinea che se il Garda necessita di strutture di lusso, queste vengano realizzate recuperando gli edifici preesistenti, chiarendo la ferma opposizione al consumo di suolo in un territorio già segnato dalla cementificazione.