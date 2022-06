Tram di Brescia, vince la società francese Systra-Sotecni

Brescia. Pubblicato il verbale con l’esito della gara per l’aggiudicazione del bando per la progettazione del tram di Brescia.

A vincere, tra le sei offerte presentate al Comune di Brescia la società francese Systra-Sotecni che ha ottenuto il miglior punteggio (85,16 punti ) aggiudicandosi il primato sia nella valutazione tecnica (55,16 punti su 70), sia nell’offerta economica (30 punti), offrendo uno sconto di oltre il 40% rispetto alla base d’asta di 4 milioni e 294mila euro.

Al secondo posto si è piazzata Italferr-Cremonesi (82,97 punti e sconto del 39,7%), quindi Metropolitana Milanese (79,35), Net Engineering (79,21), Aecom (75,12) e Rina Consulting (74,74).

Chi è Systra-Sotecni? E’ è stata creata nel 1973 e integrata in Systra nel 2000. Ha sede a Roma. Fornisce un’ampia gamma di servizi di consulenza ingegneristica nell’ambito del trasporto su rotaia, dei sistemi di trasporto pubblico urbano e di altre infrastrutture di trasporto. Ha progettato e contribuito a realizzare molte infrastrutture importanti come il tunnel Euralpin tra Lione e Torino, due lotti di alta Velocità tra Napoli e Bari e due nella tratta tra Verona e Vicenza, a Genova il progetto di monorotaiae di prolungamento metro e la realizzazione di una rete filobus, linee di trasporto leggero rapido a Napoli, Bologna, Messina, Cagliari e Firenze e il progetto per la metropolitana a Torino e a Catania, numerose strade, autostrade ed alcuni aeroporti tra cui Torino e Catania.

Ora la società avrà 120 giorni di tempo per elaborare il progetto definitivo del tram di Brescia, un percorso dalla Pendolina alla Fiera, 11,6 km con 24 fermate, coprendo le zone ovest della città non servite dalla metro, passando per la galleria Tito Speri, via Mazzini e la stazione Fs.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento statale pari a 359,5 milioni, stanziamento che copre il 99% dei costi.

Nel cronoprogramma degli interventi è stata fissata la dead line al 31 dicembre 2023, data entro cui dovranno essere affidati il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori, quindi la prima corsa nel 2029.