Lunedì 13 giugno la messa in sicurezza dello spartitraffico di via Oberdan

Brescia. Lunedì 13 giugno 2022 inizieranno i lavori per mettere in sicurezza lo spartitraffico della Tangenziale Ovest (via Oberdan), nel tratto compreso tra ponte Crotte e via Risorgimento. L’intervento impedirà ai veicoli di invadere la carreggiata opposta. Saranno installate barriere modulari in calcestruzzo, New Jersey (NJ) monofilari da spartitraffico tipo ET100 (classe di contenimento H2). Il cantiere occuperà l’aiuola centrale e la corsia di sorpasso di ciascun senso di marcia mentre per il transito dei veicoli saranno garantite due corsie di marcia per ciascuna direzione. I lavori, della durata di circa cento giorni, saranno eseguiti in tratti consecutivi, per una lunghezza complessiva di circa 630 metri, e avranno un costo di 630mila euro.

La messa in sicurezza dello spartitraffico della Tangenziale Ovest tra ponte Crotte e via Risorgimento fa parte di un programma di interventi che l’Amministrazione comunale ha pianificato per migliorare la sicurezza stradale sulle principali arterie cittadine, sistemando barriere di sicurezza e guard rail. Negli scorsi anni sono stati effettuati lavori in altri tratti della tangenziale ovest, in corrispondenza dell’autostrada A4 e di via del Mella, sullo svincolo di via Montelungo verso via Stretta e nelle intersezioni dell’autostrada A4 con via Noce e via Labirinto.