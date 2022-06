Calcinato, giù il cavalcavia: viabilità modificata per 6 mesi

Calcinato. Chiuso dal 13 giugno al 30 novembre il cavalcavia di via della Stazione a Calcinato (Brescia): verrà demolito e al suo posto sorgerà una rotatoria di fronte al centro sportivo, dove verrà effettuato l’allargamento di via Zemogna. Successivamente verrà costruito un nuovo cavalcavia per collegare Calcinatello.

Per consentire i lavori verrà spostata anche la vicina santella e del monumento

dedicato agli Aviatori.

Il Comune ha deciso di anticipare i lavori in estate, a chiusura delle scuole (inizialmente previsti con Cepav tra la fine del 2022 e l’aprile del 2023) per limitare parzialmente i disagi.

Sarà consentito, come da indicazioni, il transito ciclopedonale, mentre per raggiungere con i mezzi Ponte San Marco il traffico sarà deviato lungo via

Rovadino e via Cavour.