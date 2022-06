Ginnastica, il PalAlgeco va in pensione: dal Pnrr 6 mln per un nuovo impianto

Brescia. Buone, anzi ottime notizie per la ginnastica artistica bresciana: dal Pnrr arrivano quasi 6 milioni di euro per realizzare una nuova struttura interamente dedicata alla disciplina sportiva che ha portato in vetta all’Olimpo una campionessa del calibro di Vanessa Ferrari.

Il PalAlgeco, infatti, presto verrà abbattuto e sostituito, grazie ai fondi pubblici, da una nuova struttura interamente dedicata alla ginnastica artistica. Il nuovo centro sorgerà a Sanpolino, nei pressi del campo di atletica, inaugurato recentemente.

I lavori per l’infrastruttura dovrebbero prendere il via già nel 2023: il nuovo impianto diventerà Centro nazionale con spazio foresteria per accogliere gli atleti e le atlete ospiti.

Il Comune di Brescia punta anche a realizzare un’altra struttura accanto a questa: una palestra per i giovani atleti che si cimentano nella disciplina, spostando quindi l’attività che attualmente si svolge in via Roma, a Chiesanuova.

Il palazzetto PalAlgeco, costruito in modo “provvisorio” per ospitare le atlete della Brixia e consentire loro di allenarsi per i Mondiali e le Olimpiadi, verrà quindi dismesso dopo 15 anni di onorata carriera.