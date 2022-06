Ospitaletto, la bocciofila diventa campo da padel

Ospitaletto. Procedura aperta per l’affidamento in concessione mista (lavori, forniture e servizi in finanza), degli impianti sportivi di via Ghidoni nel Comune di Ospitaletto (Brescia).

Lo rende nota l’amministrazione comunale: la soluzione proposta prevede il cambio di destinazione d’uso per l’attività sportiva attuale, ossia il gioco delle bocce, con l’attività del padel, i cui campi verranno realizzati sia internamente che esternamente al fabbricato.

Criterio selezione offerte sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa inoltrata alla stazione Appaltante la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” – Sede distaccata territoriale di Valle Trompia.

Dal quadro economico del disciplinare di gara si tratta di lavori per 365mila euro (oltre iva), progettazione definitiva ed esecutiva 19.703,65 (oltre Iva e cpo) ai quali sommare l’importo di concessione, del bar/ristorante (2.420.418 euro) e della concessione gestione campi padel (6.341.358 euro) per un totale di valore dell’appalto di 9.146.479,65 euro.

Durata del contratto è di 20 anni, mentre la conclusione dei lavori è prevista in 120 giorni.