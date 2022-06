Orzinuovi, Angioline: “Perchè non è adatta alla Casa della Comunità?”

Orzinuovi. Perchè «l’area delle Angioline è stata ritenuta inidonea alla costruzione della Casa della Comunità e del Centro Operativo Territoriale?» Lo chiedono, in un’ interpellanza con risposta scritta al Consiglio comunale di Orzinuovi (Brescia), i Consiglieri Comunali di “Lista civica Orzinuovi Cresce” e “Civica veramente” (Fiorenza Gardoni, Ambrogio Paiardi, Nello Caldarese, Valentina Gualeni, Michele Scalvenzi), dopo che, nell’ultimo consiglio, in data 30 maggio, le dichiarazioni «dell’assessore Colossi dimensionano in 6000 mq il fabbisogno di area richiesta da Asst per la costruzione della Casa della Comunità e del Centro Operativo Territoriale», mentre il sindaco (Gianpietro Maffoni, ndr.), nella stessa sede, si è espresso «circa la non idoneità dell’area ex Angioline ad ospitare tali strutture».

I consiglieri delle liste civiche rilevano che «lo studio di fattibilità tecnico economica redatto da Asst Franciacorta dimensiona in 4.400 metri quadrati la superfice interessata alla costruzione di tali opere» e «la valutazione del valore di mercato redatta dall’Area servizi Tecnici e Gestione del Territorio del Comune è stata fatta su 4.400 mq» e «che la delibera di concessione dell’area a Asst indica in 4.400 metri quadrati l’estensione dell’area».

«L’area delle Angioline- affermano i consiglieri- ha un estensione di 5mila metri quadrati ed è, alla data della delibera, di proprietà Comunale e non ha vincoli urbanistici legati a dispositivi della Sovrintendenza e non consta agli odierni interpellanti un giudizio di inidoneità dell’area in argomento da parte di Asst Franciacorta, atteso che peraltro, da istituzionale interlocuzione avuta con l’Azienda medesima la stessa ha dichiarato che ogni decisione sull’individuazione dell’area è rimessa all’autorità comunale» e perciò chiedono «da chi, con quale motivazione e con che documentazione ufficiale l’area delle Angioline è stata ritenuta inidonea alla costruzione della Casa della Comunità e del Centro Operativo Territoriale».