Campo Calvesi, taglio del nastro con Sara Simeoni

Brescia. Un momento molto atteso dai bresciani: mercoledì 1 giugno, il campo di atletica Alessandro Calvesi riapre le sue porte.

Alle 10 l’inaugurazione ufficiale con una madrina d’eccezione, Sara Simeoni, la quale, proprio al Calvesi, stabilì il record mondiale di salto in alto nel 1978.

Epilogo atteso e felice quello del campo di atletica, che, negli anni, ha attraversato diverse peripezie: chiuso nel 2013 chiuso per l’inquinamento connesso alla Caffaro, e poi restituito ai bresciani dopo un lungo periodo ed una bonifica da inquinanti del valore di oltre 4 milioni di euro. L’impianto ha poi subito lo stop legato all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i tempi per la riapertura sono slittati.

La struttura, dopo il taglio del nastro, verrà affidata alla San Filippo Spa che completerà la riqualificazione della struttura sportiva che necessita di ulteriori interventi nella tribuna, negli spogliatoi e nella casa del guardiano.