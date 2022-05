Lonato, Tav: abbattuto il viadotto in via Campagna

Lonato. Abbattuto, in una notte, il viadotto di via Campagna a Lonato del Garda (Brescia). L’intervento è stato effettuato nell’ambito del cantiere per l’erigenda linea ferroviaria della Tav Brescia-Verona.

Nel contempo, a Calcinato, è stata collocata la struttura del nuovo viadotto fra le due campate in fase di realizzazione in via Stazione.

Due ruspe munite di pinze hanno “afferrato” il manufatto adagiandolo poi su un manto di sabbia disteso per attutire il rumore.

Mentre a Lonato si abbatteva, a Calcinato si erigeva il corpo centrale del nuovo ponte, trasportato con un maxicarrello. Il nuovo ponte, entro l’anno, sostituirà quello attuale.