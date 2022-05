Erbusco, il “Concert hall non s’ha da fare”

Erbusco. Il Franciacorta Concert Hall, un maxi teatro da 6mila posto che la società Moretti vorrebbe realizzare sulle colline di Villa Pedergnano ad Erbusco, nel bresciano, “non s’ha da fare”.

Si allarga il fronte del “no” all’infrastruttura che prevede anche una seconda sala, un albergo, un’accademia della musica ed un bar.

Regione Lombardia ha espresso il suo parere contrario perchè l’intervento non presenta le caratteristiche per essere considerato “di interesse pubblico”, per il rischio di consumo di suolo, per il vincolo paesaggistico e per le problematiche legate e viabilità, traffico e conformazione idrogeologica del territorio. Le medesime osservazioni erano state evidenziate dal Comitato No Porte Franche 2.

Per il sindaco Ilario Cavalleri «si è persa un’opportunità», almeno in termini di ritorno economico sul territorio erbuschese.