Tremosine, la strada della Forra riapre il 26 maggio

Tremosine. Riapre la strada della Forra a Tremosine (Brescia) dopo una chiusura durata quasi un anno e mezzo.

Giovedì 26 maggio, infatti, come ha comunicato il Comune, alle 11, riprenderà la circolazione con senso unico alternato di marcia in salita, secondo le seguenti modalità: senso unico a salire dalle 10 alle 19; dal km 0 (intersezione con Strada Gardesana) al km 3 (località la Forra); ristoranti sulla strada raggiungibili tutto il giorno in entrambi i sensi di marcia.

Dopo uno stop lunghissimo (la strada era stata chiusa il 28 dicembre 2020 a seguito dei danni causati dal maltempo) al passaggio dei veicoli su una delle infrastrutture più famose e panoramiche del bresciano, finalmente, come auspicato dall’amministrazione comunale, dai residenti e dai titolari di attività, fortemente penalizzati in questi 17 mesi di chiusura, la strada tornerà percorribile.

Sono stati effettuati interventi per quasi 7 milioni di euro per la Sp 38 Tignale-Tremosine e per la Sp 115 Limone-Tremosine.

Attualmente sono in corso anche i lavori del secondo lotto, per un valore di 1,7 milioni di euro.

Posizionate le nuove reti paramassi, chiamate “drape” che, intercettano le rocce che si staccano e le portano poi a terra “dolcemente”, attutendo la forza dinamica. Possono essere posizionate soltanto con l’utilizzo di elicotteri.

Tra gennaio e febbraio 2021 erano stati effettuati lavori di manutenzione sulla strada (160mila euro), a cui sono seguite le asfaltature (338.500 euro) e la conclusione del primo lotto di interventi per 1 milione di euro.

Per il 2022 è stato approvato anche il progetto di posa delle barriere di sicurezza (215.670 euro) e l’allargamento della parte bassa della Sp 38, attraverso l’ampliamento della carreggiata (attualmente strettissima) verso monte.

La strada panoramica, proprio per la sua vista mozzafiato ed i tornanti che si inerpicano sul monte con l’immagine del lago sempre in sottofondo è stata utilizzata come scenario nelle riprese del film “Quantum of Solace” della saga dell’agente 007 James Bond.

Quest’anno la strada della Forra si candida anche a «Luogo del cuore FAI 2022», la campagna nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per sensibilizzare la comunità sul valore del patrimonio italiano.

Dal 12 maggio al 15 dicembre è possibile dare la propria preferenza: i primi tre luoghi in classifica, e il vincitore di una classifica tematica speciale, riceveranno un contributo economico per realizzare un progetto da concordare con il Fai.

L’ Associazione Pro Loco Tremosine ha creato un comitato promotore che si occuperà di sostenerne la candidatura (www.stradadellaforra.com): per votare on line è necessario registrarsi sul sito del Fai e accedere alla scheda del Luogo del Cuore, oppure sul sito www.stradadellaforra.com e cliccare sul tasto «Vota».

Per chi volesse votare “in presenza” sono stati istituiti due punti di raccolta negli uffici dell’Associazione a Pieve e a Vol0no ed altri ne saranno attivati nelle prossime settimane.