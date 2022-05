Ferrovie, investimenti per la Tav Brescia-Verona

Brescia. In Lombardia l’impegno del Gruppo FS nei prossimi dieci anni con il Piano Industriale 2022 – 2031 prevede un investimento complessivo di oltre 14 miliardi di euro suddivisi nei poli infrastruttura, logistica e urbano.

La maggior parte, circa 10 miliardi, è destinata alle infrastrutture, ovvero al collegamento dell’Alta Velocità fra Brescia e Verona (realizzato al 32%), al quadruplicamento della linea fra Milano e Tortona, passando per Pavia, al potenziamento del collegamento fra Rho e Gallarate, con un nuovo tracciato e un nuovo collegamento con l’aeroporto di Malpensa.

Un nuovo collegamento è previsto anche con l’aeroporto bergamasco di Orio al Serio, 5 chilometri di tracciato che si unisce alla linea Bergamo-Rovato.

E poi ancora il raddoppio della tratta fra Codogno, nel Lodigiano, e Mantova, la soppressione di 19 passaggi a livello in vista delle olimpiadi di Milano Cortina e il potenziamento della linea Como e Lecco, ora a binario unico, con l’elettrificazione della tratta fra Albairate e Lecco.

Completano gli investimenti per le infrastrutture quelli per il potenziamento delle stazioni merci di Milano Smistamento e di Brescia.

Altri tre miliardi, invece, serviranno per lavori stradali eseguiti da Anas, a partire dalla riqualificazione della strada Statale 340, la cosiddetta Variante alla Tremezzina nel Comasco.

Altri lavori previsti sono al raccordo Autostradale Val Trompia Ospitaletto-Sarezzo lotto 1 nel Bresciano, alla Statale 341 nel tratto fra l’A8 e la statale Bustese 527, lavori anche alla statale dello Stelvio al Nodo di Tirano (Sondrio).

Sono 150 i milioni destinati alla logistica, di cui oltre 100 per l’attivazione entro il 2025 del nuovo terminal di Milano Smistamento di oltre 250.000mq e i restanti 50 per quello di Brescia che entrerà in attività nel 2026.

Completano gli investimenti previsti i 72,5 milioni destinati al polo urbano che avrà il compito di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare per la riqualificazione, a partire da quella degli scali ferroviari come Scalo Porta Romana, dove è in progetto la realizzazione del Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.