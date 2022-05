Bagolino, bar “demolito” per fare spazio al Bailey: è polemica

Bagolino. Il bar “al Ponte” ha nel suo nome il destino, ma che il futuro per la storica attività a Ponte Caffaro (Brescia) potesse riservare brutte sorprese non era preventivato.

Cosa succede? I titolari dell’esercizio commerciale, in vista della creazione del Bailey, che dovrà permettere il transito tra le province di Brescia e di Trento, in attesa che venga risolto il problema della nuova rotatoria “quadrata” realizzata per sopperire al passaggio dei veicoli pesanti sull’antica passerella austriaca, che deve essere restaurata, dovranno “cedere” il plateatico, che diventerà il punto di accesso del Bailey, eliminare la tettoia e vedersi riempire la cantina di ghiaia, così da permettere una maggiore stabilità all’immobile, a causa delle vibrazioni sollevate dai mezzi in transito.

Un disagio che verrà indennizzato con 2mila euro ed il ripristino dell’immobile alle condizioni precedenti.

Per i titolari dell’attività si tratta di una decisione arbitraria dovuta “ad errori altrui”, ovvero all’erroneo progetto della rotatoria, e che costringe i camion a transitare a velocità ridotta, limitandone il peso (massimo 40 tonnellate) sullo storico ponte, a rischio crollo.

Una situazione che, è stato preventivato dalla Provincia di Brescia, durerà 9 mesi. Mail timore espresso dalla famiglia Palazzini è che i lavori possano protrarsi molto più a lungo.

A sostenere la posizione dei titolari dello storico locale il Comune di Bagolino che aveva proposto al Broletto di rimuovere il vecchio ponte per effettuare il restauro, quindi posizionare il Bailey e ripristinare lo storico passaggio, senza che venissero coinvolti i privati cittadini.