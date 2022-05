Sogem: “Non malediteci quando interrompiamo l’acqua”

Poncarale. In questo particolare contesto storico, dopo una lunga stagnazione, l’edilizia e la realizzazione di infrastrutture è in netta ripresa. Pnrr e recovery fund hanno dato l’impulso a un rinnovo che al nostro Paese serviva. Molto importante anche per il futuro, sarà la gestione del ciclo dell’acqua, dove sono previsti importanti investimenti. Nel panorama bresciano c’è un’azienda con una lunga storia in questo settore, la Sogem di Poncarale, alla quale abbiamo fatto una serie di domande, per meglio comprendere come il comparto stia cambiando e si stia rinnovando.

Di cosa vi occupate precisamente in Sogem?

Ci occupiamo di realizzare acquedotti metanodotti e fognature e della loro manutenzione.

L’acqua è un bene prezioso. Sono anni che lo sentiamo dire. Voi che siete addetti ai lavori, potete spiegarci brevemente perché?

Dietro al semplice gesto di aprire un rubinetto per irrigare il giardino o per farsi la doccia, c’è un enorme lavoro fatto dal committente e dall’impresa per l’erogazione di uno dei beni più preziosi che abbiamo…l’acqua.

Avete fatto una lista di 10 consigli per non sprecare l’acqua. Secondo la vostra esperienza quali comportamenti sbagliati incidono maggiormente sullo spreco?

Tutti quegli atteggiamenti che derivano dal dare per scontato il servizio idrico: non lo è!

Qual è la vostra filosofia per la salvaguardia dell’ambiente?

Prima di tutto ci impegniamo a mantenere gli effluenti liquidi, le emissioni atmosferiche, e le emissioni sonore nella condizione di minimo inquinamento, sempre in ottemperanza alle regolamentazioni nazionali e locali vigenti aderendo da anni alla Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.

Inoltre, promuoviamo una sistematica razionalizzazione dei consumi di energia e di risorse naturali, al fine di ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche mediante la Certificazione del sistema di gestione dell’energia ISO 50001.

Sul sito di Sogem è disponibile il vostro Codice Etico. Per un’azienda come la vostra, che si occupa spesso di impianti di grandi dimensioni, è possibile applicarlo in ogni appalto?

Ovviamente sì. Il Codice Etico rappresenta uno standard di livello internazionale per mezzo del quale l’azienda garantisce che i propri prodotti sono realizzati nel rispetto dei diritti dei lavoratori, processo nel quale devono essere coinvolti anche i propri fornitori. Noi lo applichiamo per ogni appalto.

Potete farci una breve sintesi di quali sono i valori e gli obiettivi che Sogem persegue nella sua politica aziendale?

Puntiamo a un livello massimo di soddisfazione del cliente e delle parti interessate.

Lavoriamo per la massima riuscita in termini di risultati delle attività erogate (rispetto tempi prestabiliti, conformità del servizio erogato, conformità del prodotto).

Promuoviamo il recupero dei rifiuti in un’ottica di minor ricorso allo smaltimento in discarica.

Manteniamo gli effluenti liquidi, le emissioni atmosferiche e le emissioni sonore nella condizione di minimo inquinamento, sempre in ottemperanza alle regolamentazioni nazionali e locali vigenti, come detto prima per la salvaguardia dell’ambiente.

Incoraggiamo una sistematica razionalizzazione dei consumi di energia e di risorse naturali.

A proposito di Politica Aziendale, sempre visionabile sul vostro sito, per il raggiungimento degli obiettivi citate come elemento necessario il coinvolgimento dei dipendenti. Come vi muovete su questo fronte?

Programmiamo e svolgiamo continue attività di formazione-informazione per il personale su tematiche di ambiente e qualità.

Aumentiamo anche il coinvolgimento delle maestranze e della loro professionalità (conoscenze professionali, capacità relazionali, ecc.), promuovendo la sensibilizzazione ed il coinvolgimento sia dei dipendenti, sia dei collaboratori esterni (fornitori e concessionari), affinché assumano comportamenti idonei a quanto contenuto nella Politica Aziendale dichiarata.

Attualmente state cercando delle figure specifiche?

In questo momento Sogem sta cercando alcune figure specifiche: impiegato tecnico per cantieri stradali, saldatore idraulico, escavatorista e autista. I dettagli dei profili ricercati potete vederli nella sezione Lavora con noi del sito. L’azienda dà il benvenuto anche a candidature spontanee per valutare eventuali inserimenti nell’organico. È possibile mandare online il proprio curriculum, certi di avere una risposta

Date l’opportunità anche ai ragazzi giovani di lavorare nella vostra azienda?

Sì, abbiamo in organico apprendisti e puntiamo a risorse giovani.

Un’ultima cosa: avete una risposta standard per chi vi maledice quando interrompete l’acqua o fate rumore per risolvere i problemi agli impianti?

“Deve portare pazienza, facciamo del nostro meglio nel minor tempo possibile!”