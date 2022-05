Cantieri autostrada Vt, strada ristretta a Villa Carcina

Villa Carcina. In seguito alla richiesta della ditta S.A.L.C. S.p.A. pervenuta lo scorso 5 maggio con la quale l’impresa ha chiesto l’emanazione di un idoneo provvedimento al fine di attuare il restringimento della sede stradale in Villa Carcina, Via G. Garibaldi ex SPB345 con lo scopo di avviare lavori propedeutici alla realizzazione del Raccordo Autostradale della Valle Trompia in due diverse fasi, per il periodo che va dal 12.05.2022 al 02.06.2022; il Comandante del Comando Polizia Locale “Corpo Intercomunale Valle Trompia” Gardone Val Trompia – Lodrino – Marcheno – Pezzaze – Sarezzo – Villa Carcina ha emesso un’ Ordinanza, la n. 21/2022, con la quale ha ordinato l’istituzione temporanea di modifica della viabilità in via G. Garibaldi nel Comune di Villa Carcina per lavori propedeutici alla spinta del monolite per procedere alla realizzazione del raccordo autostradale in due diverse fasi di seguito indicate:

 FASE 1: Restringimento sede stradale direzione Brescia, con regolamentazione e

predisposizione della segnaletica stradale come da elaborato grafico “Fase 1” per il periodo

dal 12/05/2022 al 22/05/2022;

 FASE 2: Restringimento sede stradale direzione Gardone V.T., con regolamentazione e

predisposizione della segnaletica stradale come da elaborato grafico “Fase 2” per il periodo

dal 23/05/2022 al 02/06/2022.