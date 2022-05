Brescia, dal Pnrr oltre 3 mln di euro per il restyling della Valdadige

Brescia. È stato pubblicato venerdì 6 maggio, sul portale del Pnrr del Ministero dell’Istruzione, l’elenco degli edifici scolastici ammessi al finanziamento per progetti di ristrutturazione scolastica, tra i quali è presente anche la scuola Valdadige di via Boccaci, a Mompiano, adiacente alla scuola Primaria Arici di cui costituisce sede staccata.

Alla scuola è stato assegnato un contributo pari all’intero costo del progetto, che ammonta a 3.153.000 euro. L’edificio, a due piani fuori terra, era stato realizzato con elementi prefabbricati pesanti, con aule disimpegnate da spazi comuni, sala insegnanti e un ampio refettorio con servizi annessi, per circa 1.300mq complessivi.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale intende risolvere alcune inadeguatezze degli spazi didattici della scuola e, soprattutto, del refettorio e della palestra che sono sottodimensionati rispetto agli indici previsti dalle norme.

Gli accessi e gli impianti della palestra saranno inoltre fruibili anche in maniera autonoma. Tutto l’edificio, infine, potrà essere adibito, in caso di terremoto, a centro di coordinamento delle emergenze.

“Anche questo obiettivo è stato raggiunto e un altro edificio scolastico sarà rigenerato”, ha dichiarato l’assessore all’Edilizia scolastica del Comune di Brescia, Valter Muchetti. “Ringrazio gli uffici di via Marconi che hanno saputo cogliere tutte le opportunità di finanziamento disponibili per raggiungere questo risultato”.

“La strategia di questo intervento di demolizione e ricostruzione si inserisce nel contesto di visione generale di governo del territorio della città, basato su uno sviluppo sostenibile Il Pgt, approvato nel 2016, ha segnato una svolta green, in cui la dimensione quantitativa dello sviluppo è affiancata da una crescita dal punto di vista qualitativo del tessuto urbano e dei servizi di quartiere. Il Pgt vigente, salvaguardando il “non costruito”, riconosce la centralità dei beni indispensabili(acqua, aria, suolo) con azioni di rigenerazione del costruito. Alle strategie delineate dal Pgt si aggiungono quelle del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che punta sul rafforzamento delle linee di forza del trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile”.

“Con questo intervento”, aggiunge Muchetti, “si vorrebbe realizzare un’azione innovativa, integrando il nuovo plesso scolastico nel tessuto del quartiere. L’edificio sarà in grado di diventare un centro di incontro anche per gli abitanti del quartiere, adatto ad azioni di integrazione sociale e culturale, divenendo un modello replicabile sull’intero territorio bresciano”.

“Parte del patrimonio edilizio scolastico dell’Amministrazione comunale sarà sostituito per creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili. Gli interventi in programma ridurranno i consumi e le emissioni inquinanti, aumenteranno la sicurezza sismica degli edifici e favoriranno lo sviluppo di aree verdi. Gli ambienti scolastici saranno progettati con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti e per sviluppare in maniera sostenibile il territorio”.