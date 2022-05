Castello, i Verdi: “Meglio le navette elettriche dell’ascensore”

Brescia. In consiglio comunale è stata affrontata la questione dell’ascensore del castello di Brescia. I consiglieri di minoranza hanno messo in evidenza i ritardi per la realizzazione dell’ascensore. L’assessore Mucchetti non ha affatto escluso la realizzazione dello stesso, ma si è limitato a ricordare che sarà necessaria l’autorizzazione della soprintendenza oltre alla valutazione d’impatto ambientale, la Via, da parte della provincia di Brescia.

Europa Verde Brescia ribadisce in una nota “la propria contrarietà a questa ‘opera di vetrina’ costosa e impattante su un simbolo storico della della nostra città. Inoltre il 7 febbraio scorso il deputato Devis Dori di Europa Verde ha portato la questione all’attenzione del ministro della cultura, Dario Franceschini, ricordando anche che nel 2023 Bergamo e Brescia saranno Capitali italiane della cultura e non le Capitali di inutili cantieri a danno della fruibilità delle bellezze della città da parte dei turisti”.

“Noi proponiamo le navette elettriche”, concludono i Verdi-Europa Verde Brescia nel comunicato firmato dal portavoce Salvatore Fierro e dal parlamentare Devis Dori, “autobus integrati per portare le persone in castello. Questo per accelerare la svolta Green (non solo a parole come ha fatto l’ amministrazione comunale, ma con i fatti) e i 4 milioni di euro finanziati dalla regione potrebbero essere utilizzati nel sociale, per le attività in grosse difficoltà causa pandemia”.