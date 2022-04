Nuovo ostacolo per l’Autostrada Valtrompia: esposto in Procura

Concesio. Un nuovo ostacolo si frappone sull’iter dell’erigenda autostrada della Valtrompia: un esposto in Procura. Lo riferisce Bresciaoggi. Lo ha presentato il Comitato «No autostrada, sì metrobus», che si è rivolta al tribunale evidenziando una presunta irregolarità, ovvero la validità del Via (Valutazione di Impatto ambientale) che risale al 2002, quando venne autorizzata la realizzazione di un tratto autostradale di 35 km collegata all’A4 fino ad Ospitaletto, mentre ora il progetto è stato ridimensionato a 6 km, come strada extra urbana di carattere secondario.

Per il Comitato , quindi, l’infrastruttura, attesa da decenni e ora, dopo il taglio del nastro dei lavori, messa in crisi da diversi fattori, tra cui i carotaggi eseguiti nel sottosuolo, «potrebbe trasformarsi in abuso edilizio».

La Valutazione d’impatto ambientale dura, secondo la legislazione nazionale, cinque anni: molti di più ne ha quella rilasciata per l’infrastruttura, che, dopo essere già stata dichiarata scaduta in una precedente sentenza del Tar era stata avallata nel 2008-2009, verificato l’adempimento di parte delle prescrizioni.

Il Comitato evidenzia che una Via dichiarata valida nel 2002 non può essere valida dopo 20 anni pe ril solo motivo che il territorio cambia , così come gli stessi Piani di Governo del territorio hanno validità quinquennale.

L’esposto chiede alla procura se «Sussiste l’atto illegittimo, vale a dire l’attività edilizia priva del presupposto autorizzativo valido ed efficace, il vantaggio economico dell’appaltatore, ed il dolo dei medesimi».