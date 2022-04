Termovalorizzatore, piace al 64% dei bresciani

Brescia. Il termovalorizzatore di A2A? Piace di più ai bresciani, il cui indice di gradimento, rilevato da Ipsos nel 2020, riporta che i cittadini che apprezzano l’impianto di via Malta sono saliti al 64%, in crescita rispetto all’ultima rilevazione effettuata dal medesimo istituto di statistica nel 2014, quando il dato si era attestato sul 57%.

Secondo i dati Ipsos, il 91% dei bresciani lo ritiene un impianto «sempre più efficiente» e per l’85% è «all’avanguardia» e «sicuro».

Per quanto riguarda, poi, il dibattuto nodo delle emissioni, il 58% dei bresciani ritiene che siano «al di sotto della normativa», consentendo uno smaltimento definito «efficiente».

La struttura, attiva dal 1998, brucia rifiuti e produce energia elettrica e teleriscaldamento nella zona sud di Brescia. All’avanguardia fin dalle origini, ha ottenuto, nel 2006, il premio «Industry Award» del Wtert della Columbia University di New York, che l’ha eletto come il «miglior impianto del mondo».