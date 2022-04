Castegnato, la nuova scuola bloccata dai rincari materie prime

Castegnato. Tra le prime “vittime” dei rincari delle materie prime e dei costi aumentati dell’energia e del gas c’è la scuola elementare di Castegnato, nel bresciano, i cui lavori sono fermi oramai da febbraio.

L’azienda appaltatrice, la Rennova, ha ottenuto i lavori per un valore di 6,4 milioni di euro, ma ora, per concluderli, chiede 1,5 milioni di euro in più.

L’erigendo edificio scolastico si trova tra via Scuole e via Castella: gli ultimi interventi in cantiere hanno riguardato la posa della guaina sul tetto.

Il sindaco Gianluca Cominassi, come riferisce Bresciaoggi, è deciso a concludere l’opera e ha costituito un collegio tecnico-consultivo, composto da un rappresentante del Comune, da un membro indicato dall’impresa Consorzio Stabile Rennova di Teramo, e da un presidente nella figura di un avvocato romano per dirimere la questione.

L’azienda appaltatrice, di fronte alla volubilità dei costi delle materie prime ha annunciato la volontà di abbandonare l’intervento, un’eventualità che il Comune di Castegnato vuole evitare. Già, ma a quale costo (letteralmente)? L’amministrazione si dice pronta a fare la sua parte, ma serve trovare un strada legislativa che lo consenta, previa segnalazione all’Anac e alla Corte dei Conti della richiesta avanzata dall’appaltatore.