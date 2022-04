Autostrada Valtrompia: “Opera superata, stop spreco risorse”

Brescia. “Con la nomina del Commissario straordinario per il raccordo autostradale della Valtrompia, il Governo ha imboccato la strada sbagliata: anziché bloccare un progetto che non corrisponde alle esigenze del territorio e della popolazione, prosegue su un percorso tortuoso che avrà come unico effetto quello di sprecare molto denaro pubblico. Il Governo ora pensa di utilizzare il Commissario straordinario come una foglia di fico per nascondere gli errori di questi anni, portando avanti un progetto che giorno dopo giorno si dimostra sempre più fallimentare”. Lo dichiara Devis Dori, parlamentare di Europa Verde.

“Il progetto- continua Dori- è costruito su fondamenta fragili o addirittura inesistenti: quella Valutazione di impatto ambientale (VIA, ndr.) del 2002, già scaduta nel 2007, e che incredibilmente fra alterne vicende è giunta fino a noi dopo altri 15 anni ancora avvolta nella nebbia. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministero della Transizione ecologica: il Ministero abbia il coraggio di chiarire definitivamente qual è la sua posizione rispetto a quella VIA. Se non è più valida si proceda a una nuova valutazione di compatibilità ambientale; se è ancora valida, deve essere completamente rinnovata, considerati gli anni passati e le sostanziali modifiche al progetto. La motivazione dell’efficacia limitata nel tempo della VIA si fonda proprio sul fatto che l’ambiente, nella sua più ampia accezione, è soggetto a continue modifiche”.

“Nel caso specifico”, sottolinea Dori, “inoltre, non solo l’ambiente, ma anche il progetto è stato oggetto di varie modifiche. Ormai ridotto a un tratto stradale di circa 6 km, dai 37 Km originari, con una sola corsia per senso di marcia, tale da essere ormai inclassificabile come “autostrada”. Eppure ha costi faraonici, circa 40 milioni di euro a Km”.

“Va inoltre tenuto in considerazione l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime degli ultimi mesi, che potrebbe far lievitare notevolmente il costo finale dell’opera: i fondi previsti per la realizzazione, cioè 258 milioni di euro, saranno sufficienti? oppure l’opera, una volta iniziata, resterà incompiuta, lasciando una ferita aperta nel territorio? Sarebbe invece molto più utile portare a compimento il progetto della metropolitana di Brescia, anche in considerazione del fatto che, secondo le stime, almeno l’80% del traffico nella tratta interessata dall’attuale progetto è rappresentato da traffico “leggero””, afferma Dori.

“Infine sollevo una questione di opportunità rispetto al ruolo del Commissario: il suo compito dovrebbe essere quello di garantire i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle procedure pubbliche. Se, però, come nel caso specifico, il ruolo di Commissario viene attribuito a un dirigente della stessa società (Anas) che è anche il Committente dell’opera, si potrebbe presentare un conflitto di interessi. Il legislatore deve quindi iniziare a definire una precisa casistica di incompatibilità rispetto a chi può o non può ricoprire l’incarico di Commissario”, conclude Dori.

Anche Europa Verde Brescia, tramite il suo portavoce provinciale Salvatore Fierro, esprime la sua contrarietà all’autostrada ValTrompia: “Da molti anni la posizione di Europa Verde – Verdi Brescia è sempre stata ferma e decisa, tesa a contrastare un’opera dispendiosa oltre che dannosa per l’ambiente. Le maggiori perplessità sono i costi troppo elevati dell’opera, con un costo dell’opera previsti di 258 milioni di euro, cioè 40 milioni di euro per ogni km di strada realizzata, un vero sperpero di denaro pubblico, oltre all’impatto ambientale che l’autostrada avrebbe una volta costruita con ingorghi ed altro inquinamento. Come Europa Verde – Verdi Brescia siamo favorevoli a un miglioramento della viabilità e a una mobilità sostenibile e che venga completato il prolungamento della metropolitana di Brescia fino a Gardone Val Trompia come era sostanzialmente previsto nel progetto originario”.