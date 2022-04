Palazzolo sull’Oglio, ecco come sarà il nuovo ponte sulla Sp 573

Palazzolo sull’Oglio. La strada provinciale SP BS 573 collega il comune di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) con la provincia di Bergamo. Si tratta di un’arteria importante per i collegamenti tra le due sponde del fiume Oglio, con l’area metropolitana di Bergamo ed è un’alternativa alla direttrice dell’A4. Secondo le indagini della Provincia di Brescia, l’attuale ponte, che regge il peso di almeno 15 mila mezzi al giorno, evidenzia gravi elementi di criticità strutturalee non è, ormai, recuperabile: pertanto il Broletto ritiene necessario ricostruire interamente il manufatto.

La tipologia scelta per il nuovo ponte, dopo valutazione di vari requisiti importanti, è quella del ponte strallato estradossato che garantisce una struttura molto gradevole e di impatto visivo interessante, con costi di costruzione simili a quelli di un semplice ponte a travata, ma minimizza i costi di manutenzione. Una volta ultimati i lavori e dopo aver dirottato in via definitiva il traffico sulla nuova sede stradale, sarà possibile procedere con la demolizione del ponte attualmente in esercizio.

L’obiettivo primario delle attività di demolizione è quello di arrecare minor impatto possibile sull’alveo del fiume Oglio e sulla qualità delle acque, garantendone le necessarie condizioni di sicurezza durante le fasi di rimozione delle strutture.

Provincia prevede di realizzare le opere in modo da non interrompere il flusso veicolare esistente e si procederà alla realizzazione del nuovo ponte a qualche decina di metri a valle. Soltanto dopo aver aperto al traffico la nuova struttura, si procederà con la demolizione del ponte attuale.

Per i lavori di realizzazione, si prevede che avranno inizio entro la fine del prossimo anno e la durata complessiva di essi sarà di circa 24 mesi, dopodiché inizieranno i lavori di demolizione del ponte attuale. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro (fondi ministeriali).